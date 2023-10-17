Ольга Профатило, Денис Химиляйне, Анастасия Дианова: все гости ярмарки Third Place Art Fair

«Третье место по Рэю Ольденбургу — это нейтральное уравнивающее пространство. Поэтому цель нашей ярмарки — предоставление возможности не только познакомиться, но и приобрести предмет искусства людям с любым уровнем дохода. Мы считаем важным сформировать подход, при котором искусство может быть доступно. "Third Place Art Fair" разрушает стереотипы о элитарности и избранности искусства. Для того, чтобы начать знакомиться и даже собирать свою коллекцию искусства не обязательно иметь искусствоведческое образование, состоять в закрытом клубе или иметь миллионы», — подчеркнула основательница «Третьего места» Ольга Звагольская.