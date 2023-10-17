Ольга Профатило, Денис Химиляйне, Анастасия Дианова: все гости ярмарки Third Place Art Fair

В пространстве «Третье Место» прошла ярмарка современного искусства Third Place Art Fair — с авангардом и постмодернизмом завтрашнего дня, реди-мейдами и танцевальным перформансом от студии СДВИГ.
Евгения Воронова, Ольга Звагольская, Полина Могилина
Анна Баринова
Полина Могилина
Евгения Воронова
На совриск-премьере собрались главные герои арт-бизнеса: хозяйки MYTH Gallery Ольга Профатило и Юлия Вяткина, сооснователь Arts Square Gallery Кристина Сасонко, коллекционер Денис Химиляйне и генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева. В роли кураторов выступили сооснователи фонда MaxArt — искусствовед Полина Могилина и художница Евгения Воронова.
Ольга Звагольская
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Катя Попова
Алина Зоря
Лиза Цикаришвили с сыном
Антон Нечипоренко
Особняк Гурьевых-Нарышкиных объединил почти три десятка галерей и более полусотни независимых художников, в числе которых — 11.12 GALLERY, ArtTube Editions, МАРТ, Pop-Up Gallery, «Соль», Aidan Studio, Roza Azora, Devyatnadtsat', NONSNS, а также Максим Савва, Рубен Монахов, Слава Ptrk и Мария Костарева.
Полина Белова
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Иванов Петр, Полина Могилина
Максим Савва
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Анастасия Пронина
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Константин Чистяков, Анна Заведий
В этом сезоне фокус Third Place Art Fair был обращен к проблеме поиска внутренних точек равновесия в условиях внешней турбулентности. «Основная миссия "Third Place Art Fair" — сокращение дистанции между искусством и человеком. Для тех, кто хочет окружить себя произведениями искусства или только начинает собирать свою коллекцию», — отметили Полина Могилина и Евгения Воронова.
Полина Белова, Мария Трунтаева, Мария Колотовкина
Зарина Ахметзянова
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Сергей Карев
Миша Верт
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair
Денис Фабрика
Дуся Горбовская, Герман Синельников
Лиза Фикус
Вова Цыган
Дима Ретро
«Третье место по Рэю Ольденбургу — это нейтральное уравнивающее пространство. Поэтому цель нашей ярмарки — предоставление возможности не только познакомиться, но и приобрести предмет искусства людям с любым уровнем дохода. Мы считаем важным сформировать подход, при котором искусство может быть доступно. "Third Place Art Fair" разрушает стереотипы о элитарности и избранности искусства. Для того, чтобы начать знакомиться и даже собирать свою коллекцию искусства не обязательно иметь искусствоведческое образование, состоять в закрытом клубе или иметь миллионы», — подчеркнула основательница «Третьего места» Ольга Звагольская.
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