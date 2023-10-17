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Ольга Профатило, Денис Химиляйне, Анастасия Дианова: все гости ярмарки Third Place Art Fair

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В пространстве «Третье Место» прошла ярмарка современного искусства Third Place Art Fair — с авангардом и постмодернизмом завтрашнего дня, реди-мейдами и танцевальным перформансом от студии СДВИГ.

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Евгения Воронова, Ольга Звагольская, Полина Могилина

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Юлия Вяткина, Денис Химиляйне, Ольга Профатило, Анна Баринова
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Наталия Опалева, Александр Дашевский
Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Анна Баринова

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Юлия Вяткина, Ольга Профатило
Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Полина Могилина

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Кристина Сасонко
Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Евгения Воронова

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Анастасия Дианова
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Наталия Опалева
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Денис Химиляйне
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Ксения Гощицкая

На совриск-премьере собрались главные герои арт-бизнеса: хозяйки MYTH Gallery Ольга Профатило и Юлия Вяткина, сооснователь Arts Square Gallery Кристина Сасонко, коллекционер Денис Химиляйне и генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева. В роли кураторов выступили сооснователи фонда MaxArt — искусствовед Полина Могилина и художница Евгения Воронова.

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ольга Звагольская

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Евгения Штиль
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Лия Чечик
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Артем Балаев
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Максим Има
Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Сергей Мисенко
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Наталья Карасева
Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Катя Попова

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Алина Зоря

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Лиза Цикаришвили с сыном

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Антон Нечипоренко

Особняк Гурьевых-Нарышкиных объединил почти три десятка галерей и более полусотни независимых художников, в числе которых — 11.12 GALLERY, ArtTube Editions, МАРТ, Pop-Up Gallery, «Соль», Aidan Studio, Roza Azora, Devyatnadtsat', NONSNS, а также Максим Савва, Рубен Монахов, Слава Ptrk и Мария Костарева. 

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Полина Белова

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Иванов Петр, Полина Могилина

Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Пётр Дьяков
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Елизавета Гусевская
Дмитрий Егоров, Никита Коликов
Владимир Абих, Дима Ретро
Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Максим Савва

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Анастасия Пронина

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Константин Чистяков, Анна Заведий

В этом сезоне фокус Third Place Art Fair был обращен к проблеме поиска внутренних точек равновесия в условиях внешней турбулентности. «Основная миссия "Third Place Art Fair" — сокращение дистанции между искусством и человеком. Для тех, кто хочет окружить себя произведениями искусства или только начинает собирать свою коллекцию», — отметили Полина Могилина и Евгения Воронова.

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Полина Белова, Мария Трунтаева, Мария Колотовкина

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Зарина Ахметзянова

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Сергей Карев

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Миша Верт

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Денис Фабрика

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Дуся Горбовская, Герман Синельников

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Лиза Фикус

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Вова Цыган

Дмитрий Егоров, Никита Коликов

Дима Ретро

«Третье место по Рэю Ольденбургу — это нейтральное уравнивающее пространство. Поэтому цель нашей ярмарки — предоставление возможности не только познакомиться, но и приобрести предмет искусства людям с любым уровнем дохода. Мы считаем важным сформировать подход, при котором искусство может быть доступно. "Third Place Art Fair" разрушает стереотипы о элитарности и избранности искусства. Для того, чтобы начать знакомиться и даже собирать свою коллекцию искусства не обязательно иметь искусствоведческое образование, состоять в закрытом клубе или иметь миллионы», — подчеркнула основательница «Третьего места» Ольга Звагольская.

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