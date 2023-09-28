Полина Сидихина, Сергей Бондарев и Борис Пиотровский на открытии выставки Бориса Григорьева в Музее Фаберже

«Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя "первым мастером на свете", и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках», — уточнил Президент Фонда «Связь времен» Владимир Воронченко, организатор выставки.