Полина Сидихина, Сергей Бондарев и Борис Пиотровский на открытии выставки Бориса Григорьева в Музее Фаберже

Искусствоведческий блокбастер сезона — выставка модерниста Бориса Григорьева в Музее Фаберже. «Анды», «Улица блондинок», «Братья Карамазовы» и «Ревизор» (впервые выставляется в России!) — все полотна «первого мастера на свете» увидели гости вернисажа в особняке Нарышкиных-Шуваловых.
Музей Фаберже. Выставка Бориса Григорьева «Первый мастер на свете»
Ирина Коган
Тамара Галеева
Хайлайты вечера — приветственная речь вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, мецената Виктора Вексельберга и Президента Фонда «Связь времен» Владимира Воронченко. Во front row возле экскурсовода — актриса Полина Сидихина, художник Сергей Бондарев и основатель галереи искусств KGallery Кристина Березовская.
Виктория Шелягова с дочерью Варварой Яковлевой
Татьяна Миронова и Вадим Навоенко
Анастасия Ефимова
Музей Фаберже. Выставка Бориса Григорьева «Первый мастер на свете»
Светлана Мельникова
Карина Хабачева
«Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя "первым мастером на свете", и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках», — уточнил Президент Фонда «Связь времен» Владимир Воронченко, организатор выставки.
Евгения Нагимова
Анастасия Васильева
Наталья Изотова
Михаил Елисеев
Апраксия Гаспарян
Юлия Сопина и Александр Андрущенко
Татьяна Новицкая и Анна Шулекина
Максим Костыря
«Мы всем коллективом с большим нетерпением ждали этого дня, чтобы показать городу не только масштабную ретроспективу мастера с премьерными показами целого ряда шедевров: мы с гордостью принимаем зрителей в совершенно новых залах», — подчеркнула PR-директор Музея Фаберже Екатерина Пучкова.
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