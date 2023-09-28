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Репортажи

Полина Сидихина, Сергей Бондарев и Борис Пиотровский на открытии выставки Бориса Григорьева в Музее Фаберже

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Искусствоведческий блокбастер сезона — выставка модерниста Бориса Григорьева в Музее Фаберже. «Анды», «Улица блондинок», «Братья Карамазовы» и «Ревизор» (впервые выставляется в России!) — все полотна «первого мастера на свете» увидели гости вернисажа в особняке Нарышкиных-Шуваловых. 

Виталий Коликов
Борис Пиотровский, Владимир Воронченко
Виталий Коликов
Полина Сидихина
Виталий Коликов
Сергей Бондарев
Виталий Коликов
Анна Нова
Виталий Коликов
Михаил Баженов
Виталий Коликов
Кристина Березовская
Виталий Коликов
Виктор Вексельберг, Владимир Воронченко, Борис Пиотровский, Константин Эрнст
Виталий Коликов
Аля Есипович-Рогинская
Александр Цуканов

Музей Фаберже. Выставка Бориса Григорьева «Первый мастер на свете‎»‎

Виталий Коликов
Кристина Сасонко
Виталий Коликов
Дарья Александрова
Виталий Коликов

Ирина Коган

Виталий Коликов

Тамара Галеева

Виталий Коликов
Екатерина Пучкова

Хайлайты вечера — приветственная речь вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, мецената Виктора Вексельберга и Президента Фонда «Связь времен» Владимира Воронченко. Во front row возле экскурсовода — актриса Полина Сидихина, художник Сергей Бондарев и основатель галереи искусств KGallery Кристина Березовская. 

Виталий Коликов
Ирина Оганова
Виталий Коликов

Виктория Шелягова с дочерью Варварой Яковлевой

Виталий Коликов
Наталья Дудий
Виталий Коликов
Борис Пиотровский
Виталий Коликов

Татьяна Миронова и Вадим Навоенко

Виталий Коликов

Анастасия Ефимова

Александр Цуканов

Музей Фаберже. Выставка Бориса Григорьева «Первый мастер на свете‎»‎

Виталий Коликов
Наталья Плеханова
Виталий Коликов

Светлана Мельникова

Виталий Коликов

Карина Хабачева

Виталий Коликов
Анна Каган
Виталий Коликов
Наталья Ермашова

«Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя "первым мастером на свете", и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках», — уточнил Президент Фонда «Связь времен» Владимир Воронченко, организатор выставки.

Виталий Коликов
Тима Шоки, Антон Харебов, Кристина Массон
Виталий Коликов

Евгения Нагимова

Виталий Коликов

Анастасия Васильева

Виталий Коликов

Наталья Изотова

Виталий Коликов

Михаил Елисеев

Виталий Коликов

Апраксия Гаспарян

Виталий Коликов

Юлия Сопина и Александр Андрущенко

Виталий Коликов
Владимир Кошевой
Виталий Коликов
Елена Бадмаева
Виталий Коликов

Татьяна Новицкая и Анна Шулекина

Виталий Коликов
Игорь Суханов
Виталий Коликов

Максим Костыря

«Мы всем коллективом с большим нетерпением ждали этого дня, чтобы показать городу не только масштабную ретроспективу мастера с премьерными показами целого ряда шедевров: мы с гордостью принимаем зрителей в совершенно новых залах», — подчеркнула PR-директор Музея Фаберже Екатерина Пучкова.

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