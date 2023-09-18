18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Игорь Чапурин, Яна Рудковская, Алика Смехова: гости бьюти-презентации Atelier Rebul

Поделиться:

Рив Гош начинает фэн-сезон с большого релиза: в магазинах сети появится культовый парфюмерный бренд из Стамбула Atelier Rebul. Первыми ретро-флакон с духами (из сокровищницы джинна) увидели гости презентации в отеле St. Regis.

Архивы пресс-служб
Эдгар Шабанов
Архивы пресс-служб

Презентация Atelier Rebul 

Архивы пресс-служб
Яна Рудковская
Архивы пресс-служб
Игорь Чапурин
Архивы пресс-служб
Лиза Арзамасова
Архивы пресс-служб

Презентация Atelier Rebul

Архивы пресс-служб

Светлана Абрамова

Архивы пресс-служб

Ольга Кабо

Архивы пресс-служб
Олеся Судзиловская
Архивы пресс-служб

Денис Карташов

Архивы пресс-служб

Анна Чурина

Создание Atelier Rebul — заслуга фармацевта Жана Сезара Ребула и его франкофонской аптеки в Стамбуле XIX века. Появление бренда в России — дело рук президента Рив Гош Эдгара Шабанова, познакомившего гостей вечера с владельцами марки и парфюмерными экспертами. Во front row — дизайнер Игорь Чапурин, актрисы Елизавета Арзамасова и Ольга Кабо, а также светские завсегдатаи Яна Рудковская, Анна Чурина и Ирина Чайковская (на пару с чихуахуа Стешей). 

Архивы пресс-служб

Алика Смехова

Архивы пресс-служб

Презентация Atelier Rebul

Архивы пресс-служб

Анастасия Макеева

Архивы пресс-служб

Андрей Шилков

Архивы пресс-служб

Наталья Власова

Архивы пресс-служб

Катерина Кейру

Архивы пресс-служб

Ана Туразашвили

Архивы пресс-служб

Презентация Atelier Rebul

Архивы пресс-служб

Ирина Чайковская

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: