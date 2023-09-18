Игорь Чапурин, Яна Рудковская, Алика Смехова: гости бьюти-презентации Atelier Rebul

Создание Atelier Rebul — заслуга фармацевта Жана Сезара Ребула и его франкофонской аптеки в Стамбуле XIX века. Появление бренда в России — дело рук президента Рив Гош Эдгара Шабанова, познакомившего гостей вечера с владельцами марки и парфюмерными экспертами. Во front row — дизайнер Игорь Чапурин, актрисы Елизавета Арзамасова и Ольга Кабо, а также светские завсегдатаи Яна Рудковская, Анна Чурина и Ирина Чайковская (на пару с чихуахуа Стешей).