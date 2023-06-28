Проект «Ассоциации» в музее-заповеднике «Царское Село»

На показе в Екатерининском парке собрались более 13,6 тысяч человек. Режиссер-постановщик «Ассоциаций-2023» Виктор Крамер перенес зрителей на Восток с помощью декораций и восточной музыки. Дизайнеры же создали свои коллекции по мотивам одного из пунктов долгого путешествия Николая II. Татьяна Парфенова обратилась к Китаю, Лилия Киселенко — к Египту, Стас Лопаткин — к Индии, дебютантка проекта Екатерина Матлина — к Сиаму.