Проект «Ассоциации» в музее-заповеднике «Царское Село»

Проект музея-заповедника «Царское Село» «Ассоциации» в этом году прошел в тринадцатый раз. Театрализованное дефиле было посвящено путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Восток и получило название «Восточный ветер». В нем приняли участие такие фэшн-легенды Петербурга как Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, а также (впервые!) молодой дизайнер Екатерина Матлина.
На показе в Екатерининском парке собрались более 13,6 тысяч человек. Режиссер-постановщик «Ассоциаций-2023» Виктор Крамер перенес зрителей на Восток с помощью декораций и восточной музыки. Дизайнеры же создали свои коллекции по мотивам одного из пунктов долгого путешествия Николая II. Татьяна Парфенова обратилась к Китаю, Лилия Киселенко — к Египту, Стас Лопаткин — к Индии, дебютантка проекта Екатерина Матлина — к Сиаму.
Екатерина Матлина
Татьяна Парфенова показала коллекцию «Сад в саду» во Фрейлинском садике. Герои Парфеновой «ухаживали» за прекрасным садом, которым любовались «китайские аристократы». Коллекция в нежно пастельных тонах отсылала к китайским мотивам, символам и образам. Татьяна Валентиновна традиционно виртуозно поработала с вышивками — вещи украсили волшебные рыбы, ласточками и ирисы.
Виктория Петрова, Анна Ляшко, Ольга Разина
Михаил и Елена Дединкины
Анастасия Саутова, Григорий Старченко
Захар Коловский
На фоне огромного жука-скарабея развернулся мини-спектакль по египетским мотивам. Ради «Ассоциаций» Лилия Киселенко изменила любимому черному цвету и сделала доминирующим в своей коллекции белый. Здесь было все — сочетание черного с золотом, веера, детали африканского колорита.
Стас Лопаткин показал коллекцию «Саиб» в Собственном садике. Индия в ней читалась благодаря стразам, жемчугам, чалме и вышивке – царскосельским пионам. Усилила впечатление от коллекции естественная декорация — беломраморный фонтан.
Место действия «Сиамских метаморфоз» Екатерины Матлиной – Зеркальный пруд рядом с Камероновой галереей. Модели с веслами на сапах, дым из корабельных труб, пароходные гудки, бинокли — все отсылало к морскому путешествию и колориту Сиама. Главные символы показа — белый слон и белый лотос. Среди оттенков также синий и золотой.
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