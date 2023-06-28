18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Проект «Ассоциации» в музее-заповеднике «Царское Село»

Поделиться:

Проект музея-заповедника «Царское Село» «Ассоциации» в этом году прошел в тринадцатый раз. Театрализованное дефиле было посвящено путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Восток и получило название «Восточный ветер». В нем приняли участие такие фэшн-легенды Петербурга как Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, а также (впервые!) молодой дизайнер Екатерина Матлина.

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Лилия Киселенко
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Виктор Крамер, Ольга Таратынова
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Марина Скульская, Андрей Чижов
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Юрий Молодковец, Марина Глаголева
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

На показе в Екатерининском парке собрались более 13,6 тысяч человек. Режиссер-постановщик «Ассоциаций-2023» Виктор Крамер перенес зрителей на Восток с помощью декораций и восточной музыки. Дизайнеры же создали свои коллекции по мотивам одного из пунктов долгого путешествия Николая II. Татьяна Парфенова обратилась к Китаю, Лилия Киселенко — к Египту, Стас Лопаткин — к Индии, дебютантка проекта Екатерина Матлина — к Сиаму.

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Стас Лопаткин, Ирина Начарова
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Сергей Рябинкин, Светлана Даценко
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Екатерина Матлина

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Юлия Стрижак, с супругом
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Татьяна Парфенова показала коллекцию «Сад в саду» во Фрейлинском садике. Герои Парфеновой «ухаживали» за прекрасным садом, которым любовались «китайские аристократы». Коллекция в нежно пастельных тонах отсылала к китайским мотивам, символам и образам. Татьяна Валентиновна традиционно виртуозно поработала с вышивками — вещи украсили волшебные рыбы, ласточками и ирисы.

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
Владимир Бухинник
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Виктория Петрова, Анна Ляшко, Ольга Разина

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Михаил и Елена Дединкины

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Анастасия Саутова, Григорий Старченко

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Захар Коловский

На фоне огромного жука-скарабея развернулся мини-спектакль по египетским мотивам. Ради «Ассоциаций» Лилия Киселенко изменила любимому черному цвету и сделала доминирующим в своей коллекции белый. Здесь было все — сочетание черного с золотом, веера, детали африканского колорита.

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Стас Лопаткин показал коллекцию «Саиб» в Собственном садике. Индия в ней читалась благодаря стразам, жемчугам, чалме и вышивке – царскосельским пионам. Усилила впечатление от коллекции естественная декорация — беломраморный фонтан.

ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков
ГМЗ «Царское Село»/Руслан Шамуков

Место действия «Сиамских метаморфоз» Екатерины Матлиной – Зеркальный пруд рядом с Камероновой галереей. Модели с веслами на сапах, дым из корабельных труб, пароходные гудки, бинокли — все отсылало к морскому путешествию и колориту Сиама. Главные символы показа — белый слон и белый лотос. Среди оттенков также синий и золотой.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: