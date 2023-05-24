18 мая состоялось торжественное открытие нового флагманского салона Кенгуру на Большом пр. ПС 59! В весенней атмосфере бренд презентовал гостям и партнерам новое модное пространство города! 3 этажа для комфортного и стильного шопинга детей, девушек и мам!