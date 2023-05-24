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Репортажи

Открытие нового флагманского салона Кенгуру

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18 мая состоялось торжественное открытие нового флагманского салона Кенгуру на Большом пр. ПС 59! В весенней атмосфере бренд презентовал гостям и партнерам новое модное пространство города! 3 этажа для комфортного и стильного шопинга детей, девушек и мам!

Елена Шкилькова, Дарья Белоцерковцева, Жанна Карпинская и Михаил Белоцерковцев

Янис Чамалиди

Грачья и Назик Погосян с детьми

Светлана Болмотова

Валерия Даркаева и Джульета Мелкевич с дочерьми

Софья Светлосанова

Алеся Владимировна с сестрой и дочкой Мирой

Нино Джачвадзе

Гостей вечера ждал DJ set, лёгкие напитки и угощения. Каждый смог поучаствовать в удивительных цветочных мастер-классах, а юные гости получили долгожданные подарки!

Ирина Кан и Анна Шелихова

Жанна Карпинская и Светлана Чечина

Наталья Лаврова

Анна Павага

Щербина Кристина с супругом и дочерью

Ева, Николь, Шота и Давид

Жанна Карпинская  и Анна Овчинникова

Фото: Анастасия Большакова

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