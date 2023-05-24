18 мая состоялось торжественное открытие нового флагманского салона Кенгуру на Большом пр. ПС 59! В весенней атмосфере бренд презентовал гостям и партнерам новое модное пространство города! 3 этажа для комфортного и стильного шопинга детей, девушек и мам!
Елена Шкилькова, Дарья Белоцерковцева, Жанна Карпинская и Михаил Белоцерковцев
Грачья и Назик Погосян с детьми
Светлана Болмотова
Валерия Даркаева и Джульета Мелкевич с дочерьми
Софья Светлосанова
Алеся Владимировна с сестрой и дочкой Мирой
Нино Джачвадзе
Гостей вечера ждал DJ set, лёгкие напитки и угощения. Каждый смог поучаствовать в удивительных цветочных мастер-классах, а юные гости получили долгожданные подарки!
Фото: Анастасия Большакова
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