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Александр Боровский, Марина Гисич, Полина Сидихина на бранче к выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из коллекции Наталии Опалевой

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20 апреля в ресторане Bourgeois Bohemians прошел бранч, посвященный теме частного коллекционирования, развития коллекции и, конечно, — выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из коллекции Наталии Опалевой. Проект можно увидеть в Мраморном дворце Русского музея до 20 июня.

Наталия Опалева

Михаил Каменский

Марина Гисич
Артем Балаев
Полина Сидихина

Михаил Фридман и Александр Боровский

Ирина Оганова
Анастасия Дианова

Кристина Сосонко

Станислав Ершов

Спикерами на бранче выступили Наталия Опалева — коллекционер, меценат, генеральный директор Музея AZ в Москве, Михаил Каменский — искусствовед, арт-консультант выставки «Параллельные вселенные» — и Александр Боровский — искусствовед, заведующий отделом новейших течений Русского музея.

Михаил Петренко

Кристина Сасонко и Екатерина Дубровская

Лика Чечик

Мария Чеблакова

Наталия Опалева, Михаил Петренко, Алиса Петренко

Алиса Петренко

Артем Гребенщиков, Станислав Ершов

Специально к выставке шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians Алексей Гребенщиков, создал вдохновленный выставкой одноименный десерт «Параллельные вселенные». Десерт был также представлен гостям бранча.

Наталья Сиверина

Полина Сидихина и Станислав Ершов

Сергей Лимонов
Артем Балаев

Юлия Вяткина, Наталия Опалева, Марина Гисич и Ольга Профатило

Выставочный проект «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» проходит в Мраморном дворец Русского музея до 20 июня. На выставке представлены произведения 36 художников второй половины ХХ века из собрания Наталии Опалевой: Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и многих других.
 

Фото: Михаил Вильчук

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