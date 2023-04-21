Александр Боровский, Марина Гисич, Полина Сидихина на бранче к выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из коллекции Наталии Опалевой

20 апреля в ресторане Bourgeois Bohemians прошел бранч, посвященный теме частного коллекционирования, развития коллекции и, конечно, — выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из коллекции Наталии Опалевой. Проект можно увидеть в Мраморном дворце Русского музея до 20 июня.
Наталия Опалева
Михаил Каменский
Михаил Фридман и Александр Боровский
Кристина Сосонко
Станислав Ершов
Спикерами на бранче выступили Наталия Опалева — коллекционер, меценат, генеральный директор Музея AZ в Москве, Михаил Каменский — искусствовед, арт-консультант выставки «Параллельные вселенные» — и Александр Боровский — искусствовед, заведующий отделом новейших течений Русского музея.
Михаил Петренко
Кристина Сасонко и Екатерина Дубровская
Лика Чечик
Наталия Опалева, Михаил Петренко, Алиса Петренко
Алиса Петренко
Специально к выставке шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians Алексей Гребенщиков, создал вдохновленный выставкой одноименный десерт «Параллельные вселенные». Десерт был также представлен гостям бранча.
Полина Сидихина и Станислав Ершов
Юлия Вяткина, Наталия Опалева, Марина Гисич и Ольга Профатило
Выставочный проект «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» проходит в Мраморном дворец Русского музея до 20 июня. На выставке представлены произведения 36 художников второй половины ХХ века из собрания Наталии Опалевой: Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и многих других.
Фото: Михаил Вильчук
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