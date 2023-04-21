Александр Боровский, Марина Гисич, Полина Сидихина на бранче к выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из коллекции Наталии Опалевой

20 апреля в ресторане Bourgeois Bohemians прошел бранч, посвященный теме частного коллекционирования, развития коллекции и, конечно, — выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из коллекции Наталии Опалевой. Проект можно увидеть в Мраморном дворце Русского музея до 20 июня.