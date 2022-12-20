«Русский бал» в особняке Мясникова

16 декабря в старинном особняке Мясникова прошел «Русский бал», вдохновленный знаменитым императорским балом Романовых 1903 года. В этот вечер культурное пространство перевоплотилось в дворец, а гости — в княгинь и князей.
Катя Фишер
Егор Чернов и Анастасия Шепелевич
Дарья Родомакина
Анна Амосова
Анна Озерова
Среди гостей отметились блогеры Виктория Портфолио и Елизавета Гусевская, научный сотрудник, куратор Русского музея, создательница концепт-пространства Maison25 Евгения Сероусова, модель-олдушка Татьяна Неклюдова.
Бал, как и полагается, отсылал к атмосфере расцвета русского дворянства. Развлекались гости соответственно — как истинные аристократы. В сказочных новогодних интерьерах они слушали русскую оперу, наслаждались балетными номерами и разучивали национальные хоровые танцы. Культурные коды дворянства также удалось воссоздать благодаря играм из светских салонов XIX века, ярмарке ремесленников и праздничному столу с тематическими коктейлями и гастрономическими изысками от ресторана JUAN CANTINA ESPANOLA.
В воссоздании легендарного бала Романовых 1903 года принимали участие партнеры особняка «ВЕК», а подарки подготовили мастера и мастерицы рукодельного декора LOVER, гуру кондитерских изделий Alice and cake и издательство «Графо».
24 декабря особняк Мясникова повторит новогодний бал в исконно русских традициях. Станцевать кадриль и мазурку в антураже декораций допетровской эпохи сможет каждый. А сразу после, 25 декабря, пройдет праздничный бал для детей и взрослых по мотивам русских народных сказок. Главной темой этого года станет сказка «12 месяцев» — юным гостям нужно будет помочь героине собрать 2023 подснежника и попасть на праздничный бал.
Стать гостем бала можно, позвонив по телефону +7 (999) 063-00-77
Фото: Дарья Ермолаева
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