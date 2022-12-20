«Русский бал» в особняке Мясникова

24 декабря особняк Мясникова повторит новогодний бал в исконно русских традициях. Станцевать кадриль и мазурку в антураже декораций допетровской эпохи сможет каждый. А сразу после, 25 декабря, пройдет праздничный бал для детей и взрослых по мотивам русских народных сказок. Главной темой этого года станет сказка «12 месяцев» — юным гостям нужно будет помочь героине собрать 2023 подснежника и попасть на праздничный бал.

Стать гостем бала можно, позвонив по телефону +7 (999) 063-00-77