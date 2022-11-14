Премьера фильма «По-мужски» в «Ленинград Центре»

В основу фильма легли реальные события из жизни автора сценария Дениса Кулагина. Однако в этой истории многие зрители, конечно, могут узнать и себя. Она заставляет задуматься о том, что же такое на самом деле «по-мужски». «По-мужски» важно посмотреть всем. Это кино про нас и про нашу жизнь: про мужчин и женщин, про отношения, про бытовой терроризм, про злобу и нетерпимость, про классовое разделение, про успех и неуспех, про дружбу. И я не вижу категорию людей, которых бы эти темы не затрагивали», – говорит режиссер картины.