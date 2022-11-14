Премьера фильма «По-мужски» в «Ленинград Центре»

7 ноября в шоу-пространстве «Ленинград Центр» состоялась премьера фильма режиссера Максима Кулагина «По-мужски». Специальными гостями стали Антон Лапенко и Екатерина Щербакова, исполнители главных ролей. Модератором мероприятия выступил Кирилл Коношенко.
Антон Лапенко
Вероника Носкова
Борислав Друзь, Нонна Булыгина
Илья Волохов
Анна Романова
В основу фильма легли реальные события из жизни автора сценария Дениса Кулагина. Однако в этой истории многие зрители, конечно, могут узнать и себя. Она заставляет задуматься о том, что же такое на самом деле «по-мужски». «По-мужски» важно посмотреть всем. Это кино про нас и про нашу жизнь: про мужчин и женщин, про отношения, про бытовой терроризм, про злобу и нетерпимость, про классовое разделение, про успех и неуспех, про дружбу. И я не вижу категорию людей, которых бы эти темы не затрагивали», – говорит режиссер картины.
Гости премьерного показа в «Ленинград Центре» познакомились с картиной «По-мужски» одними из первых, еще до того, как она вышла в широкий прокат. Также для них была организована уникальная сессия с участием Антона Лапенко и других актеров, где зрители смогли задать им вопросы, которые возникли после просмотра фильма.
Юлия и Оксана Никитины
Екатерина Щербакова, Антон Лапенко, Анастасия Чуева
Илья Савин, Татьяна Пензина
Ли Кейко, Антон Лапенко
Антон Лапенко, Кристина Грузина
Оксана Никитина
Полина Сарамуд
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