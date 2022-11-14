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Премьера фильма «По-мужски» в «Ленинград Центре»

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7 ноября в шоу-пространстве «Ленинград Центр» состоялась премьера фильма режиссера Максима Кулагина «По-мужски». Специальными гостями стали Антон Лапенко и Екатерина Щербакова, исполнители главных ролей. Модератором мероприятия выступил Кирилл Коношенко.

Антон Лапенко

Алексей Смирнов
Анастасия Контарович
Артем Балаев

Вероника Носкова

Борислав Друзь, Нонна Булыгина

Илья Волохов

Ольга Суркова, Елена Василенко

Анна Романова

В основу фильма легли реальные события из жизни автора сценария Дениса Кулагина. Однако в этой истории многие зрители, конечно, могут узнать и себя. Она заставляет задуматься о том, что же такое на самом деле «по-мужски». «По-мужски» важно посмотреть всем. Это кино про нас и про нашу жизнь: про мужчин и женщин, про отношения, про бытовой терроризм, про злобу и нетерпимость, про классовое разделение, про успех и неуспех, про дружбу. И я не вижу категорию людей, которых бы эти темы не затрагивали», – говорит режиссер картины.

Антон Лапенко, Алина Косенко

Елена Новак

Кирилл Коношенко

Антон Лапенко, Дмитрий Ильин

Светлана Куранова, Елена Новак

Ольга Ворожейкина

Вадим Буковски

Гости премьерного показа в «Ленинград Центре» познакомились с картиной «По-мужски» одними из первых, еще до того, как она вышла в широкий прокат. Также для них была организована уникальная сессия с участием Антона Лапенко и других актеров, где зрители смогли задать им вопросы, которые возникли после просмотра фильма.

Артем Балаев

Юлия и Оксана Никитины

Екатерина Щербакова, Антон Лапенко, Анастасия Чуева

Илья Савин, Татьяна Пензина

Ли Кейко, Антон Лапенко

Антон Лапенко, Кристина Грузина 

Оксана Никитина

Полина Сарамуд

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