В Петербурге открылся флагманский книжный магазин школы Masters: новейшие издания об искусстве, аудиопрогулки и иконическая кофейня

Часть пространства отведена под кофейню, за нее отвечают титулованные обжарщики и поставщики кофе Sibaristica. Шеф Sibaristica Илья Соломатин стажировался в хельсинкском ресторане Ask и стокгольмском Agricultur, работал в петербургских «Сад» и Il lago dei cigni. Он разработал специальное меню, включая линейку иконической выпечки, десертов и напитков (например, куркума-латте — в фирменном для Masters Bookstore желтом цвете).

Дизайн интерьера разрабатывали Ирина и Максим Рымарь из RYMAR.studio (входит в рейтинги 200 Best In Russia журнала ELLE Decoration и ТОП100 журнала AD).