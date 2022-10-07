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Репортажи

В Петербурге открылся флагманский книжный магазин школы Masters: новейшие издания об искусстве, аудиопрогулки и иконическая кофейня

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4 октября на вернисаже-открытии Masters Bookstore на Барочной улице собрались дизайнеры, художники и искусствоведы.

Флагманский Masters Bookstore объединяет книжный магазин, кофейню и выставочное пространство. На полках — коллекционные издания и новейшие книги о живописи, архитектуре, дизайне, моде и фотографии. Отдельное внимание собственным изданиям Masters: в 2022 году вышла первая русскоязычная книга об NFT и серия One Cup Book с карманными книгами объемом чтения «на одну чашку».

Полина Бондарева, Дарья Талалаева
Полина Маликова (Толстун)
Виталий Пушницкий
Марина Гисич, Анна Баринова
Полина Бондарева, Ксения Гощицкая
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Артем Балаев
Ольга Суркова
Светлана Мельникова

К открытию магазина вышла лимитированная серия фарфора совместно с Анастасией Антиповой (Musindus) — междисциплинарной художницей, выпускницей Института современного искусства Иосифа Бакштейна, резиденткой 7-го сезона «Открытых студий» ЦСИ «Винзавод» (2021-2022). Графические работы Musindus можно увидеть на персональной выставке в Masters bookstore.

Мария Грудина
Максим Лангуев

Анна Баринова

Андрей Шелютто
Полина Бондарева, Илья Рашкин

Александра Большакова

Саша Карпова

Анастасия Баранова

Часть пространства отведена под кофейню, за нее отвечают титулованные обжарщики и поставщики кофе Sibaristica. Шеф Sibaristica Илья Соломатин стажировался в хельсинкском ресторане Ask и стокгольмском Agricultur, работал в петербургских «Сад» и Il lago dei cigni. Он разработал специальное меню, включая линейку иконической выпечки, десертов и напитков (например, куркума-латте — в фирменном для Masters Bookstore желтом цвете).

Дизайн интерьера разрабатывали Ирина и Максим Рымарь из RYMAR.studio (входит в рейтинги 200 Best In Russia журнала ELLE Decoration и ТОП100 журнала AD).

Михаил Иванов (книги)
Анастасия Дианова
Елизавета Гусевская
Игорь Можейко

Елена Глебова

Екатерина Сидорова

Елена Адамова

Максим Рымарь, Ирина Рымарь
Мария Элькина
Владимир Розанов

Олеся Пушкина

Кристина Шкляр

Екатерина Попова

Masters Bookstore
ул. Барочная 6, с. 1 (вход с ул. Б.Зеленина)
Ежедневно с 10:00 до 22:00

bookstore.masters-project.ru
t.me/mastersbookstore

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