В Петербурге открылся флагманский книжный магазин школы Masters: новейшие издания об искусстве, аудиопрогулки и иконическая кофейня

4 октября на вернисаже-открытии Masters Bookstore на Барочной улице собрались дизайнеры, художники и искусствоведы.
Флагманский Masters Bookstore объединяет книжный магазин, кофейню и выставочное пространство. На полках — коллекционные издания и новейшие книги о живописи, архитектуре, дизайне, моде и фотографии. Отдельное внимание собственным изданиям Masters: в 2022 году вышла первая русскоязычная книга об NFT и серия One Cup Book с карманными книгами объемом чтения «на одну чашку».
К открытию магазина вышла лимитированная серия фарфора совместно с Анастасией Антиповой (Musindus) — междисциплинарной художницей, выпускницей Института современного искусства Иосифа Бакштейна, резиденткой 7-го сезона «Открытых студий» ЦСИ «Винзавод» (2021-2022). Графические работы Musindus можно увидеть на персональной выставке в Masters bookstore.
Анна Баринова
Александра Большакова
Анастасия Баранова
Часть пространства отведена под кофейню, за нее отвечают титулованные обжарщики и поставщики кофе Sibaristica. Шеф Sibaristica Илья Соломатин стажировался в хельсинкском ресторане Ask и стокгольмском Agricultur, работал в петербургских «Сад» и Il lago dei cigni. Он разработал специальное меню, включая линейку иконической выпечки, десертов и напитков (например, куркума-латте — в фирменном для Masters Bookstore желтом цвете).
Дизайн интерьера разрабатывали Ирина и Максим Рымарь из RYMAR.studio (входит в рейтинги 200 Best In Russia журнала ELLE Decoration и ТОП100 журнала AD).
Елена Глебова
Екатерина Сидорова
Елена Адамова
Masters Bookstore
ул. Барочная 6, с. 1 (вход с ул. Б.Зеленина)
Ежедневно с 10:00 до 22:00
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