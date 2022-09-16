Ужин «Собака.ru» в траттории Ponte

Ponte — мой третий ребенок, очень люблю этот проект. Во время работы над ним чувствую себя как дома в Италии! В начале пути было тяжело, но у нас не было сомнений, что проекту быть. Выбирали посуду, приборы, чашки так, как будто мы строим семейную тратторию прямо в Италии, а не в самом северном мегаполисе Европы. Из новостей — недавно запустили завтраки с традиционными панини с мортаделлой, круассанами и скрэмблом с итальянским трюфелем!