Ужин «Собака.ru» в траттории Ponte

Траттория Ponte совместно с «Собака.ru» устроила гастрономический ужин в честь открытия. Оценить классику итальянской кухни пришли главные гастроэнтузиасты Петербурга, среди которых были главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, основатели проекта «Они пожрать любят» Ксения Дубяго и Антон Садчиков, продюсер Екатерина Суменкова и другие.
Дарья Павлюкевич
Эльвира Риа
Виктория Свид, Наталья Васенкова
Александра Попова
Анна Коварская
Дмитрий Грозный
Меню специально для вечера создал бренд-шеф Ponte Владимир Стебунов. Собравшиеся предрекли всенародную любовь миланской пицце — рецепт теста шеф записал во время своей стажировки в Италии! Конечно, не обошлось без традиционной тальетелле с кальмаром и креветками, ризотто с грибами и вителло тоннато.
Елизавета Остапенко
Управляющая рестораном Ponte
Ponte — мой третий ребенок, очень люблю этот проект. Во время работы над ним чувствую себя как дома в Италии! В начале пути было тяжело, но у нас не было сомнений, что проекту быть. Выбирали посуду, приборы, чашки так, как будто мы строим семейную тратторию прямо в Италии, а не в самом северном мегаполисе Европы. Из новостей — недавно запустили завтраки с традиционными панини с мортаделлой, круассанами и скрэмблом с итальянским трюфелем!
Фото: Анастасия Большакова
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