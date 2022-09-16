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Репортажи

Ужин «Собака.ru» в траттории Ponte

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Траттория Ponte совместно с «Собака.ru» устроила гастрономический ужин в честь открытия. Оценить классику итальянской кухни пришли главные гастроэнтузиасты Петербурга, среди которых были главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, основатели проекта «Они пожрать любят» Ксения Дубяго и Антон Садчиков, продюсер Екатерина Суменкова и другие.

Михаил Стацюк
Ксения Дубяго, Антон Садчиков

Дарья Павлюкевич

Екатерина Суменкова

Эльвира Риа

Виктория Свид, Наталья Васенкова

Александра Попова

Леонтий Касаткин

Анна Коварская

Дмитрий Грозный

Меню специально для вечера создал бренд-шеф Ponte Владимир Стебунов. Собравшиеся предрекли всенародную любовь миланской пицце — рецепт теста шеф записал во время своей стажировки в Италии! Конечно, не обошлось без традиционной тальетелле с кальмаром и креветками, ризотто с грибами и вителло тоннато.

Михаил Стацюк, Леонтий Касаткин, Мария Цыпкина, Дарья Павлюкевич, Елизавета Замарина, Екатерина Суменкова

Елизавета Остапенко

Управляющая рестораном Ponte

Ponte — мой третий ребенок, очень люблю этот проект. Во время работы над ним чувствую себя как дома в Италии! В начале пути было тяжело, но у нас не было сомнений, что проекту быть. Выбирали посуду, приборы, чашки так, как будто мы строим семейную тратторию прямо в Италии, а не в самом северном мегаполисе Европы. Из новостей — недавно запустили завтраки с традиционными панини с мортаделлой, круассанами и скрэмблом с итальянским трюфелем! 

Мясные деликатесы, Сырное ассорти, Вителло тонато

Домашние лимонады

Салат моцарелла

Салат с кальмаром

Римская сырная пицца с грушей

Римская пицца овощная

Римская пицца с ростбифом

Миланская пицца

Тальятелле с креветками и кальмаром

Панна котта

Тирамису

Реклама. Кузнецов А.С. ОГРНИП: 317784700287287

Фото: Анастасия Большакова

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Люди:
Ксения Дубяго, Антон Садчиков, Екатерина Суменкова

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