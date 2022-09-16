18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Открытие концепт-стора Very

Поделиться:

Концепт-стор Very открылся после обновления: помимо нового интерьера, бутик обзавелся эксклюзивной возможность представлять бреда Naked Wolf, 1/OFF и Barrow в Петербурге. В честь открытия бутик устроил паблик-ток с друзьями бренда. Парфюмер Ян Фролов рассказал, какие парфюмы выбрать на осенний сезон, а стилист Роман Кянджалиев — об эволюции костюма и невербальных знаках, которые он посылает.

Роман Кянджалиев

Алла Шевченко, Татьяна Тангирова

Ян Фролов, Люсьен Фролова

Екатерина Верещагина, Анастасия Шевченко

Ирина Татару

Анжелика Северина

Ян Фролов

Соня Кутепова

Татьяна Тангирова

Эльвира Бикмухаметова Анжелика Максимова

Татьяна Рыбальченко, Яна Зайка

Алла Шевченко, Антон Харебов, Кристина Массон

Ирина Татару, Яна Катрич

Михаил Тимофеев

Надежда Смирнова

Соня Кутепова, Анастасия Шевченко, Екатерина Верещагина

Реклама. ИП Шевченко А.Ю. ОГРНИП 312784701100040

Фото: Дмитрий Многолет

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: