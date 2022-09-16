Открытие концепт-стора Very

Концепт-стор Very открылся после обновления: помимо нового интерьера, бутик обзавелся эксклюзивной возможность представлять бреда Naked Wolf, 1/OFF и Barrow в Петербурге. В честь открытия бутик устроил паблик-ток с друзьями бренда. Парфюмер Ян Фролов рассказал, какие парфюмы выбрать на осенний сезон, а стилист Роман Кянджалиев — об эволюции костюма и невербальных знаках, которые он посылает.