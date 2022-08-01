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Концерт Юлия Кима в отеле Indigo

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Поэт и композитор Юлий Ким дал большой концерт в отеле «Индиго», на котором исполнил свои бардовские хиты. В атриуме прозвучали бардовские песни и произведения на стихи Кима к кинофильмам «Обыкновенное чудо», «Бумбараш», «Двенадцать стульев», «Формула любви» и другим. А еще Юлий Черсанович с присущим ему юмором ответил на вопросы из зала — о литературе и театре, о творчестве и жизни.

Юлий Ким

Анна Возняк

Алексей Емельянов

Екатерина Сираканян, Юрий Молодковец, Антон Алексеевский, Виктория Шамликашвили

Елена Каменская, Михаил Каменский

Фото: Анастасия Большакова

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