Гала-прием по случаю 25-летия клиники «РАМИ»

13 июля в Елагиноостровском дворце состоялся торжественный прием в честь 25-летия клиники «РАМИ». За четверть века, которые клиника посвятила Петербургу, ее история стала частью истории города. И так же, как Северная столица объединяет в себе строгость горизонтальных линий с новаторством современной архитектуры, клиника «РАМИ» придерживается традиций доказательной медицины и идет вперед, создавая новые стандарты качества жизни. Каждый, кто поднялся в этот день по парадной лестнице Елагиноостровского дворца, ощутил свою сопричастность с историей компании, в том числе после просмотра выставки фото- и артефактов, посвященной достижениям клиники и концепции ее будущего.