Гала-прием по случаю 25-летия клиники «РАМИ»

13 июля в Елагиноостровском дворце состоялся торжественный прием в честь 25-летия клиники «РАМИ». За четверть века, которые клиника посвятила Петербургу, ее история стала частью истории города. И так же, как Северная столица объединяет в себе строгость горизонтальных линий с новаторством современной архитектуры, клиника «РАМИ» придерживается традиций доказательной медицины и идет вперед, создавая новые стандарты качества жизни. Каждый, кто поднялся в этот день по парадной лестнице Елагиноостровского дворца, ощутил свою сопричастность с историей компании, в том числе после просмотра выставки фото- и артефактов, посвященной достижениям клиники и концепции ее будущего.
Галина Резник
Лариса Долина
Галина Резник, Мазен Хамуд
Галина Резник, Эстер Коганович
Татьяна Демидова
Любовь Петрова, Екатерина Хассе
Анатолий Повелий с дочерью Алиной
Лариса Моураова, Баиш Витвицкий
Основательница клиники Галина Резник искренне поблагодарила коллег, вместе с ней создававших большую мечту. Многие из врачей работают в клинике со дня основания. Медицина стала вдохновением и делом всей жизни не только для Галины, дипломированного врача, но и для всей ее семьи – супруга Мазена Хамуда и сына Рами Хамуда, талантливого пластического хирурга, в честь которого названа клиника (Рами празднует свой день рождения в один день с клиникой!).
Рами Хамуд и Вероника Попель
Александр Сергеев
Татьяна Затравина и Тамара Баранова
Джулиа Дилуа, Алена Вольская, Мария Бякова, Виктория Зиновьева
Ирина Оганова
Екатерина Глаголева, Олеся Данилина
Ольга Невская, Эдуард Попадюшкин
Хазрит Кардов
Ольга Ларина, Анна Пименова, Галина Резник
Наина Богданова, Илья Баталов
К поздравлениям присоединилась специальная гостья юбилея — муза клиники «РАМИ», прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова, чей гармоничный образ вдохновляет пластических хирургов и косметологов «РАМИ» на создание совершенной красоты.
Изюминкой и интригой вечера стало анонсирование нового проекта «РАМИ» — клиники пластической хирургии и высокотехнологичной косметологии Ramiclinic Residence, которая откроется в особняке Бенкендорфа на Крестовском острове. Об уникальном медицинском продукте рассказала заместитель генерального директора Татьяна Демидова.
Александра и Алексей Безобразовы
Екатерина Камкина, Екатерина Александрова
Галина Резник, Лариса Долина, симфонический оркестр под управлением маэстро Андрея Медведева
Татьяна Демидова
Алла Кравченко
Алена Андреева, Мария Платонова
Белоснежный шатер, раскинувшийся на зеленом Восточном лугу острова, собрал участников торжества на гала-ужин под музыку симфонического оркестра под управлением маэстро Андрея Медведева. За постановку танцевальных этюдов отвечал хореограф Мариинского театра Александр Челидзе. Лидер жанра classical crossover в России квартет «Кватро» подчеркнул стиль светского Петербурга и исполнил великолепные мелодии. Королевой музыкальной программы стала великая Лариса Долина.
В завершение праздника над Средней Невкой прогремел салют, знаменующий начало следующей 25-летней эпохи «РАМИ».
Владислав Баранов, Галина Резник, Мазен Хамуд
Мария Коробова
Наталья Тюльпанова
Олеся Кожина
Регина Исламова
Татьяна Демидова
Эдуард Захрабеков
Ирина и Ержан Макаш
Фото: Дмитрий Многолет, часть фото предоставлена пресс-службой клиники "РАМИ"
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