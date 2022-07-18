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Трехлетие ресторана Nama

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Паназиатский проект Антона Пинского и Аркадия Новикова Nama отпраздновал третий день рождения! На вечере по этому случаю гостям предложили освоить древнее мастерство приготовления суши — формат удался настолько, что  готовка в ресторане своими руками имеет все шансы стать всероссийским трендом. Кто-то считает причиной фирменные коктейли с восточными мотивами, но мы уверены — дело в преподавательском таланте поваров. Завершили традиционным: был явлен торт с манго, сливочным бисквитом, фруктами и экстрактом чая Анчан.

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Фото: Елизавета Медунецкая

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