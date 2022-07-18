Трехлетие ресторана Nama

Паназиатский проект Антона Пинского и Аркадия Новикова Nama отпраздновал третий день рождения! На вечере по этому случаю гостям предложили освоить древнее мастерство приготовления суши — формат удался настолько, что готовка в ресторане своими руками имеет все шансы стать всероссийским трендом. Кто-то считает причиной фирменные коктейли с восточными мотивами, но мы уверены — дело в преподавательском таланте поваров. Завершили традиционным: был явлен торт с манго, сливочным бисквитом, фруктами и экстрактом чая Анчан.