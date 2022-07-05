Коктейль РИВ ГОШ по случаю выхода лимитированной коллекции футболок

РИВ ГОШ представил лимитированную коллекцию одежды, созданную брендом CHAPURIN совместно со стрит-артистом, коллажистом и фотографом Евгением Выгузовым. На вечеринке для друзей бренда в Champagne by Champagne авторы презентовали футболки в фирменных цветах РИВ ГОШ и с принтом знака бесконечности.
Кристин6а Вовк
Сервак Франк, Рафаэль Миллер, Кирилл Масленников
Никита Мартынов
Максим Епифанов
Катя Добрая
Антон Капылов
В честь запуска компания устроила public talk c дизайнером Игорем Чапуриным, президентом группы компаний РИВ ГОШ Эдгаром Шабановым и художником Евгением Выгузовым. А поддержать их пришли зож-гуру Полина Киценко, стилист Василиса Гамалея-Гусарова, актриса Александра Киселева и другие.
Комментарии (0)