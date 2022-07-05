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Репортажи

Коктейль РИВ ГОШ по случаю выхода лимитированной коллекции футболок

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РИВ ГОШ представил лимитированную коллекцию одежды, созданную брендом CHAPURIN совместно со стрит-артистом, коллажистом и фотографом Евгением Выгузовым. На вечеринке для друзей бренда в Champagne by Champagne авторы презентовали футболки в фирменных цветах РИВ ГОШ и с принтом знака бесконечности.

Эдгар Шабанов, Евгений Выгузов

Кристин6а Вовк

Сервак Франк, Рафаэль Миллер, Кирилл Масленников

Никита Мартынов

Таша Алакоз
Эдгар Шабанов, Игорь Чапурин, Анастасия Макеева

Максим Епифанов

Катя Добрая

Антон Капылов

В честь запуска компания устроила public talk c дизайнером Игорем Чапуриным, президентом группы компаний РИВ ГОШ Эдгаром Шабановым и художником Евгением Выгузовым. А поддержать их пришли зож-гуру Полина Киценко, стилист Василиса Гамалея-Гусарова, актриса Александра Киселева и другие.

Дмитрий Тамахин, Даниил Радлов

Анастасия Макеева

Екатерина Пан

Арина Яганова

Оксана Америка

Адель Бикулова, Юлия Панкратова

Алена Аверченкова

Арина Гарбуз

Владимир Бендосенко, Диана Маткивская

Михаил Брычев

Аня Павлова

Даниил Матвеев

Юлия Булахтина, Виктор Беббер 

Кристина Исигуро, Анна Блейз

Александра Кисилева

Лидия Александрова, Майк Шилов

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