Коктейль РИВ ГОШ по случаю выхода лимитированной коллекции футболок

РИВ ГОШ представил лимитированную коллекцию одежды, созданную брендом CHAPURIN совместно со стрит-артистом, коллажистом и фотографом Евгением Выгузовым. На вечеринке для друзей бренда в Champagne by Champagne авторы презентовали футболки в фирменных цветах РИВ ГОШ и с принтом знака бесконечности.