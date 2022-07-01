Мария Миронова и Ирада Берг на вечере «Здесь и сейчас»

На сцене Гранд Отеля Европа проект «Чтения со смыслом» представил музыкально-драматургическую программу «Здесь и сейчас». Она задумана как урок проживания эмоций, фиксации момента и замедления.



На вечере прозвучали рассказы писательницы и создателя проекта «Чтения со смыслом» Ирады Берг в исполнении самого автора и артистки Марии Мироновой. Аранжировку к спектаклю создали пианистка Александра Федорова и петербургский музыкант Макс Винер.

После выступления Марии Мироновой и Ирады Берг состоялся гала-ужин от шеф-повара Гранд Отеля Европа.