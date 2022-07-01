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Мария Миронова и Ирада Берг на вечере «Здесь и сейчас»

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На сцене Гранд Отеля Европа проект «Чтения со смыслом» представил музыкально-драматургическую программу «Здесь и сейчас». Она задумана как урок проживания эмоций, фиксации момента и замедления.

На вечере прозвучали рассказы писательницы и создателя проекта «Чтения со смыслом» Ирады Берг в исполнении самого автора и артистки Марии Мироновой. Аранжировку к спектаклю создали пианистка Александра Федорова и петербургский музыкант Макс Винер. 

После выступления Марии Мироновой и Ирады Берг состоялся гала-ужин от шеф-повара Гранд Отеля Европа.

Мария Миронова, Ирада Берг
Эдуард Тиктинский
Мария Миронова

Александра Федорова

Макс Винер

Татьяна Архипова, Никита Архипов, Диана Кузьмина 

Илона Верис 

Ирада Берг
Елена Шевченко
Ольга Суркова

Ирада Берг в образе от Татьяны Котеговой

Анна Егорова, Сергей Кульпин 

Евгения Нагимова, Мария Юцевич
Марина Железнова, Валентин Столбихин

Екатерина Белобородова, Николай Белобородов

Мария Миронова

Елена Василенко, Елена Тян

Михаил Гущин

Николай Яблонский, Алексей Ким, Роман Кадиков, Ирина Малышева, Виктория Романова
Анна Нова, Олег Баринов

Глеб Матюшин 

Анастасия Контарович

Анастасия Шепель

Юлия Пашковская

Екатерина Фалкина, Дмитрий Фалкин

Наталья Токмакова

Эдуард Тиктинский

Ольга Цепалкина, Степан Цепалкин 

Валентина Хромова, Андрей Хромов 

Елена Шленкина

Светлана Щанкина

Валентина Хромова, Ирина Кузикова 

Аркадий Соловьев, Алиса Соловьева 

Елизавета Любимова

Анна Петренко 

Ирина Вандерплатсе

 

Генеральные партнеры проекта – Группа RBI, Альфа-Банк

Фото: Михаил Вильчук, Виталий Деменко

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