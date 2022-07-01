Мария Миронова и Ирада Берг на вечере «Здесь и сейчас»

На сцене Гранд Отеля Европа проект «Чтения со смыслом» представил музыкально-драматургическую программу «Здесь и сейчас». Она задумана как урок проживания эмоций, фиксации момента и замедления.
На вечере прозвучали рассказы писательницы и создателя проекта «Чтения со смыслом» Ирады Берг в исполнении самого автора и артистки Марии Мироновой. Аранжировку к спектаклю создали пианистка Александра Федорова и петербургский музыкант Макс Винер.
После выступления Марии Мироновой и Ирады Берг состоялся гала-ужин от шеф-повара Гранд Отеля Европа.
Александра Федорова
Макс Винер
Илона Верис
Ирада Берг в образе от Татьяны Котеговой
Анна Егорова, Сергей Кульпин
Екатерина Белобородова, Николай Белобородов
Елена Василенко, Елена Тян
Михаил Гущин
Глеб Матюшин
Анастасия Шепель
Екатерина Фалкина, Дмитрий Фалкин
Наталья Токмакова
Ольга Цепалкина, Степан Цепалкин
Генеральные партнеры проекта – Группа RBI, Альфа-Банк
Фото: Михаил Вильчук, Виталий Деменко
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