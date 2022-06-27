Гала-прием Эрмитажа

Позже собравшиеся посетили Эрмитажный театр, где прошел концерт ведущих солистов Мариинского театра. Исполняли «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», «Седьмой вальс» из балета «Шопениана» и другое.

Завершили вечер в Висячем саду Малого Эрмитажа, обычно закрытом для посетителей.