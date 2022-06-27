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Репортажи

Гала-прием Эрмитажа

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В Зимнем дворце состоялся традиционный благотворительный торжественный прием, который проходит каждый год в последнюю субботу июня. В этот раз гостям представили долгожданный блокбастер этого лета — выставку Сергея Щукина «Рождение современного искусства». Экспозиция станет самой наполненной по количеству работ, пройдет впервые и никогда больше не повторится. 

Михаил Пиотровский
Михаил Стацюк
Варвара Шмыкова, Даниил Радлов
Екатерина Галанова
Евгения Нагимова, Анна Базанова

Александра Анчина, Владимир Храбрых

Иван Алфёров

Наталья Плеханова

Григорий Харазян, Лилия Думина, Владислав Шорохов

Виталий Котов

Позже собравшиеся посетили Эрмитажный театр, где прошел концерт ведущих солистов Мариинского театра. Исполняли «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», «Седьмой вальс» из балета «Шопениана» и другое.

Завершили вечер в Висячем саду Малого Эрмитажа, обычно закрытом для посетителей.

Александра Ахмерова, София Алиева

Марина Цыгулева

Алиса Сошнина, София Алиева

Марина Мукосеева

Дмитрий Черёмухин, Денис Арцинович

Евгений Сатановский, Елена Сушинская

Александра Давыдова, Екатерина Шарова

Наталья Бондаренко, Ольга Тарасова

Никита Кондрушенко, Сергей Хромченков

Наталья Юрова

Павел Фомин, Доната Королецкая

Виктория Михопулу

Ольга Жарская

Юрий Кузнецов, Рувим Бессер

Ольга Шепельская

Сергей Иванов, Ангелина Иванова

Ольга Борисова, Александр Борисов

Светлана Даценко, Сергей Рябинкин

Елена Якубчик

Евгения Лешкова

Полина Колосовская

Наталья Морозова

Арсен Шамурзаев

Ирина Малышева

Виктория Романова

Татьяна Харазян, Григорий Харазян

Ирина Рюмина, Андрей Рюмин

Вадим Фридман, Анастасия Фридман

Ирина Степанова

Инна Хегай

Фото: Дмитрий Многолет

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