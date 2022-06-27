Гала-прием Эрмитажа

В Зимнем дворце состоялся традиционный благотворительный торжественный прием, который проходит каждый год в последнюю субботу июня. В этот раз гостям представили долгожданный блокбастер этого лета — выставку Сергея Щукина «Рождение современного искусства». Экспозиция станет самой наполненной по количеству работ, пройдет впервые и никогда больше не повторится.
Александра Анчина, Владимир Храбрых
Иван Алфёров
Григорий Харазян, Лилия Думина, Владислав Шорохов
Позже собравшиеся посетили Эрмитажный театр, где прошел концерт ведущих солистов Мариинского театра. Исполняли «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», «Седьмой вальс» из балета «Шопениана» и другое.
Завершили вечер в Висячем саду Малого Эрмитажа, обычно закрытом для посетителей.
Наталья Юрова
Павел Фомин, Доната Королецкая
Виктория Михопулу
Ольга Жарская
Юрий Кузнецов, Рувим Бессер
Ольга Шепельская
Сергей Иванов, Ангелина Иванова
Ольга Борисова, Александр Борисов
Светлана Даценко, Сергей Рябинкин
Елена Якубчик
Евгения Лешкова
Фото: Дмитрий Многолет
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