Алексей Жидковский, Покрас Лампас и другие гости вечеринки Bad Gallery x Mbar

Mbar и Bad Gallery устроили вечеринку, вдохновленную «Серебряной фабрикой» Энди Уорхола! В пространстве ресторана Mercado разбили экспозицию Bad Gallery из полароидных коллажей и аналоговых TV, а вместо пресс-вола использовали сотни долларовых купюр.

Филиал Манхэттена образца 1964-го помогли создать Вова Цыган, Иван Шкулипа и Данил Дега — стрит-артисты представили перфоманс прямо под проливным дождем. Но бартендеры Mbar и повелитель хип-хопа DJ Mironov дали холоду бой, щедро угощая коктейлями Andy и Jean-Michel под музыку из клуба Studio 54.