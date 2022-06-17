18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Алексей Жидковский, Покрас Лампас и другие гости вечеринки Bad Gallery x Mbar

Поделиться:

Mbar и Bad Gallery устроили вечеринку, вдохновленную «Серебряной фабрикой» Энди Уорхола! В пространстве ресторана Mercado разбили экспозицию Bad Gallery из полароидных коллажей и аналоговых TV, а вместо пресс-вола использовали сотни долларовых купюр.

Филиал Манхэттена образца 1964-го помогли создать Вова Цыган, Иван Шкулипа и Данил Дега — стрит-артисты представили перфоманс прямо под проливным дождем. Но бартендеры Mbar и повелитель хип-хопа DJ Mironov дали холоду бой, щедро угощая коктейлями Andy и Jean-Michel под музыку из клуба Studio 54.

Покрас Лампас
Майя Семак, Марк Лапин, Ксения Милюкова
Екатерина Смольникова
Михаил Стацюк, Мария Грудина
Алексей Жидковский
Kito Jempere
Фрол Буримский
Ольга Суркова

Сабина Агаларова

Виталий Аксенов-Шабловский, Ольга Рузакова, Анастасия Бебякина, Роман Меркушин
Вадим Лапин, Максим Быков
Юрий Дормидошин
Мария Дризик

Марат Кортез

Юра Питенин
Антон Рудзат
Александр Сергеенко, Екатерина Черн
Евгения Сероусова
Анастасия Петрук

Владислав Подолян

Алексей Миронов
Саша Карпова, Анастасия Пронина

Эльмира Тулебаева

Лина Журавель

Иван Шкулипа

Анна Малинина, Анастасия Бебякина

Роман Кянджалиев
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: