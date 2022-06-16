Бизнес-коктейль Tinkoff Private в дни проведения ПМЭФ

Лидеры Tinkoff пообщались с гостями и обсудили вопросы, полнующие молодых миллионеров — вопросы валютного регулирования, новые юрисдикции для эффективных вложений и тихие гавани в турбулентные времена. Эксперты ответили на вопросы об управлении капиталами в новой реальности: что делать в условиях двузначной инфляции и каким инвестиционным инструментам отдавать предпочтение.



Tinkoff Media Dome – это секретное место в центре Петербурга, которое будет работать для всех друзей и партнеров банка во время ПМЭФ. В нем можно поработать, отдохнуть и задумать новые проекты.