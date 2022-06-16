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Бизнес-коктейль Tinkoff Private в дни проведения ПМЭФ

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Tinkoff Private — цифровой банк для состоятельных клиентов — и «‎Собака.ru» провели бизнес-коктейль в пространстве Tinkoff MediaDome в дни проведения ПМЭФ. Об актуальных инструментах для инвестиций и способах сохранения капитала говорили директор Тинькофф Инвестиции Дмитрий Панченко и глава Tinkoff Private Илья Опренко.

Дмитрий Панченко, Илья Опренко

Алексей Феликсов
Анастасия Пикалова
Иван Третьяков
Евгения Нагимова, Наталья Осетрова
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Михаил Стацюк
Анастасия Контарович

Анна Федорова

Екатерина Дячук 

Нурай Ахмедова

Елизавета Замарина

Лидеры Tinkoff пообщались с гостями и обсудили вопросы, полнующие молодых миллионеров — вопросы валютного регулирования, новые юрисдикции для эффективных вложений и тихие гавани в турбулентные времена. Эксперты ответили на вопросы об управлении капиталами в новой реальности: что делать в условиях двузначной инфляции и каким инвестиционным инструментам отдавать предпочтение.

Tinkoff Media Dome – это секретное место в центре Петербурга, которое будет работать для всех друзей и партнеров банка во время ПМЭФ. В нем можно поработать, отдохнуть и задумать новые проекты.

Рашид Армасов 

Михаил Трошин

Фото: Елизавета Медунецкая

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