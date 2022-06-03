Благотворительный круиз проекта «3,14»

Благотворительный проект «3,14» отправился в круиз на двухпалубном корабле Kuznyahouse. На борту гостей приветствовали Шорена Джинали, Мария Смирнова и Марина Железнова: соосновательницы «3,14» поблагодарили за внимание к проблемам остронуждающихся в медицинской помощи детей и объявили старт аукциона. Его (уже не первый раз!) провела писательница Ирина Оганова, которая жгла глаголом сердца собравшихся и помогла собрать почти 1,5 миллиона рублей.
В завершение вечера блогер Виктория Портфолио, основательница Play&Help Екатерина Смольникова, дизайнер JM Studio Юлия Матвиенко и другие дегустировали сифуд под аккомпанемент смус-джаза в живом исполнении.
Татьяна Лейбман
Елена Ложечко
Виктория Финк
Елена Сопина, Стелла Иванова, Алина Чечина, Светлана Чечина
Ирина Петренко
Фото: Елизавета Медунецкая
Комментарии (0)