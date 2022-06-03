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Репортажи

Благотворительный круиз проекта «3,14»

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Благотворительный проект «3,14» отправился в круиз на двухпалубном корабле Kuznyahouse. На борту гостей приветствовали Шорена Джинали, Мария Смирнова и Марина Железнова: соосновательницы «3,14» поблагодарили за внимание к проблемам остронуждающихся в медицинской помощи детей и объявили старт аукциона. Его (уже не первый раз!) провела писательница Ирина Оганова, которая жгла глаголом сердца собравшихся и помогла собрать почти 1,5 миллиона рублей.

Даниил Берг, Шорена Джинали
Марина Железнова
Мария Смирнова
Катя Смольникова, Игорь Смольников
Виктория Портфолио, Максим Быков
Юлия Матвиенко
Ирина Оганова
Алена Тулаева

В завершение вечера блогер Виктория Портфолио, основательница Play&Help Екатерина Смольникова, дизайнер JM Studio Юлия Матвиенко и другие дегустировали сифуд под аккомпанемент смус-джаза в живом исполнении.

Татьяна Лейбман

Михаил Стацюк

Елена Ложечко

Мария Голубева

Виктория Финк

Елена Сопина, Стелла Иванова, Алина Чечина, Светлана Чечина

Ирина Петренко

Катя Смольникова
Леонтий Касаткин

Екатерина Савченко

Kito Jempere, Мария Гарбут

Софья Турчак

Ольга Тсулукидзе

Фото: Елизавета Медунецкая

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