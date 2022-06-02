Благотворительный завтрак ювелирного дома Axenoff

Ювелирный дом Axenoff пригласил друзей бренда на благотворительный Белый завтрак, чтобы поддержать фонд «В поисках гармонии», который решает проблему интеграции в общество людей с ограниченными возможностями, и презентовать новую коллекцию Axenoff Home.

В Зимнем саду «Астории», декорированном пионами, ландышами, розами и черемухой, гости познакомились с вариантами сервировки стола и авторской посудой Axenoff Home. Например, чайный сервиз «Сирень» – один из главных предметов коллекции – вдохновлён обстановкой Александровского дворца в Царском селе. В сотрудничестве с Гусевским хрустальным заводом им. Мальцова дом Axenoff создал бокалы для шампанского из цветного стекла с мотивом ландышей.