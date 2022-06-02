Благотворительный завтрак ювелирного дома Axenoff

Ювелирный дом Axenoff пригласил друзей бренда на благотворительный Белый завтрак, чтобы поддержать фонд «В поисках гармонии», который решает проблему интеграции в общество людей с ограниченными возможностями, и презентовать новую коллекцию Axenoff Home.
В Зимнем саду «Астории», декорированном пионами, ландышами, розами и черемухой, гости познакомились с вариантами сервировки стола и авторской посудой Axenoff Home. Например, чайный сервиз «Сирень» – один из главных предметов коллекции – вдохновлён обстановкой Александровского дворца в Царском селе. В сотрудничестве с Гусевским хрустальным заводом им. Мальцова дом Axenoff создал бокалы для шампанского из цветного стекла с мотивом ландышей.
Виктория Шелягова
Герольд Хельд, Юлия Хельд
Лариса Шеховцова
Во время завтрака зал наполняла классическая музыка в исполнении Симфонического оркестра Таврический, при участии добрых друзей ювелирного дома — компании Gatchina Gardens, которая была спонсором благотворительного завтрака.
Среди принявших приглашение ювелирного дома Axenoff были светская энтузиастка Виктория Шелягова, солистка Мариинского театра Анастасия Лукина, благотворительница Шорена Джинали, писательница Ирина Оганова, галеристка Анна Нова, адвокат Руслан Гацалов, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова и другие.
Анна Миронова
Светлана Видман
Юлия Прокип
Марина Нефёдова
Мария Чумакова
Мария Аквардар
Фото: Денис Денисов
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