Ирада Берг и Максим Матвеев в программе «Jazz/Point» в Большом зале Филармонии

Проект Ирады Берг «Чтения со смыслом» открыл сезон 2022 года программой «Jazz / Point» в Большом зале Филармонии. На сцене писательница Ирада Берг и актер Максим Матвеев прочитали рассказ «Jazz / Point». В центре его сюжета — джаз, властно и самодовольно определяющий судьбу влюбленных. Ведь джаз — это страсть, любовь, сотворение мира, в нем не бывает ошибок, как нет и правил. Музыкальной темой выбрали композиции классиков жанра – Армстронга, Гетца, Эллингтона, Керна, Дэйвиса — в исполнении SPB Jazz Quintet. Вокал – Ольга Абдуллина.

Мероприятие прошло при поддержке компании RBI и Альфа-Банк.