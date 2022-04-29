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Ирада Берг и Максим Матвеев в программе «Jazz/Point» в Большом зале Филармонии

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Проект Ирады Берг «Чтения со смыслом» открыл сезон 2022 года программой «Jazz / Point» в Большом зале Филармонии. На сцене писательница Ирада Берг и актер Максим Матвеев прочитали рассказ «Jazz / Point». В центре его сюжета — джаз, властно и самодовольно определяющий судьбу влюбленных. Ведь джаз — это страсть, любовь, сотворение мира, в нем не бывает ошибок, как нет и правил. Музыкальной темой выбрали композиции классиков жанра – Армстронга, Гетца, Эллингтона, Керна, Дэйвиса — в исполнении SPB Jazz Quintet. Вокал – Ольга Абдуллина.

Мероприятие прошло при поддержке компании RBI и Альфа-Банк.

Максим Матвеев, Ирада Берг, Ирада: образ Larissa Pogoretskaya
Эдуард Тиктинский, Максим Матвеев, Ирада Берг
Ирада Берг, Илья Черкасов

Татьяна Любимова

Ольга Абдуллина

Оксана Кравцова

Мария Юцевич

Максим Винер 

Елена Бельчинская

Александр Иванников, Елена Иванникова

Анастасия Контарович, Наталья Соловьева
Лариса Погорецкая, Анатолий Бисинбаев
Юрий Молодковец
Ирада Берг, Наталья Такмакова 

Екатерина Щербатюк 

Ольга Чепурова 

Екатерина Орликова 

Максим Матвеев, Ирада Берг, Мария Юцевич

Елизавета Любимова 

Татьяна Соловьева

Светлана Щанкина, Максим Васильев

Фото: Елизавета Медунецкая, Михаил Вильчук

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