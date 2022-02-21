18 февраля в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg состоялся закрытый приём по случаю презентации новой коллекции модного бренда FREE AGE.
Мероприятие посетили основательница бренда FREE AGE Татьяна Затравина, директор ДЛТ Ольга Суркова, писательница Ирина Оганова и другие.
Евгения Шергина
Елена Василенко
Елена Василенко, Наталья Камчатная
Тамара Баранова, Татьяна Затравина
Ричард Рааб, Татьяна Затравина, Яна Марсова
Специально для гостей закрытого приема в парадном зале «Монферран» провели fashion show by FREE AGE коллекции осень-зима 22/23 года.
А в продолжении вечера шеф-повар отеля Маттео Гуида провел торжественный гала-ужин, где представил друзьям модного дома специальное меню.
Татьяна Затравина, Ирина Шарафутдинова
Андрей Куликов
Андрей Куликов
Ася Дадова, Георгий Ростовщиков
Татьяна Затравина, Сабина Абрамова
Севиль Амангелдиева, Татьяна Затравина
Юлия Казакова
Ася Дадова
Арина Затравина
Лариса Булдакова, Татьяна Затравина
Андрей Куликов, Татьяна Затравина, Олег Кирса
Елена Леликова
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