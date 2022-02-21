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Презентации новой коллекции модного бренда FREE AGE

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18 февраля в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg состоялся закрытый приём по случаю презентации новой коллекции модного бренда FREE AGE.

Мероприятие посетили основательница бренда FREE AGE Татьяна Затравина, директор ДЛТ Ольга Суркова, писательница Ирина Оганова и другие.

Ольга Суркова, Татьяна Затравина, Лада Климова, Ирина Гирдина, Жанна Морозова
Ирина Оганова, Лейла Аль-Шукри

Евгения Шергина

Елена Василенко

Елена Василенко, Наталья Камчатная

Тамара Баранова, Татьяна Затравина

Ольга Суркова, Елена Василенко, Евгения Букато, Наталья Камчатная
Анастасия Контарович, Татьяна Юрьева, Ольга Газеева

Ричард Рааб, Татьяна Затравина, Яна Марсова

Ольга Суркова, Жанна Морозова
Мария Чеблакова, Алексей Ким, Евгения Букато

Специально для гостей закрытого приема в парадном зале «Монферран» провели fashion show by FREE AGE коллекции осень-зима 22/23 года. 

А в продолжении вечера шеф-повар  отеля Маттео Гуида провел торжественный гала-ужин, где представил друзьям модного дома специальное меню.

Татьяна Затравина,  Ирина Шарафутдинова

Андрей Куликов

Наталья Тюльпанова, Ольга Суркова

Андрей Куликов

Ася Дадова, Георгий Ростовщиков

Татьяна Затравина, Сабина Абрамова

Севиль Амангелдиева, Татьяна Затравина

Юлия Казакова

Ася Дадова

Арина Затравина

Лариса Булдакова, Татьяна Затравина

Андрей Куликов, Татьяна Затравина, Олег Кирса

Елена Леликова

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