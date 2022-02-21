Презентации новой коллекции модного бренда FREE AGE

Специально для гостей закрытого приема в парадном зале «Монферран» провели fashion show by FREE AGE коллекции осень-зима 22/23 года.

А в продолжении вечера шеф-повар отеля Маттео Гуида провел торжественный гала-ужин, где представил друзьям модного дома специальное меню.