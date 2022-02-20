Юбилейная встреча друзей книжного клуба Анны Озерковой #i_see_spb_literature

16 февраля главный книжный клуб Санкт-Петербурга #i_see_spb_literature отметил свой пятый день рождения. Встреча с друзьями проекта прошла в винном ресторане Merula на Невском проспекте, который расположен в залах легендарного «Палкин».
Основательница клуба Анна Озеркова вновь объединила писателей, литературоведов и читателей. Юбилей посетили: Дмитрий Озерков, Анна Баринова, Кристина Березовская, Артем Балаев, Галина Голованова и другие.
Сергей Букин
Анастасия Ворошкевич
Яна Германн, Карина Севоян
Темой юбилейной встречи стала семитомная психологическая эпопея Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». А лекция литературоведа Юлианы Каминской «Смена эпох: Марсель Пруст» стала центральной частью вечера и поведала гостям о творчестве французского писателя.
Именно сегодня, в эпоху цифровизации культуре важно не утратить способность к чтению серьезных книг. Расширяя круг читающих собеседников, мы увеличиваем свои шансы на долголетие», — сказала Анна Озеркова.
Елена Лисеева
Мадлен Мартынова
Анна Мовсисян
Юлия Новиченко
Карина Севоян
Екатерина Сидорова
Екатерина Синцова
Анна Тарбакова
Анна Таркияйнен
Оксана Томка
Яна Хлусова
Гелла Хольстрем
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