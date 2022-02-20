Юбилейная встреча друзей книжного клуба Анны Озерковой #i_see_spb_literature

16 февраля главный книжный клуб Санкт-Петербурга #i_see_spb_literature отметил свой пятый день рождения. Встреча с друзьями проекта прошла в винном ресторане Merula на Невском проспекте, который расположен в залах легендарного «Палкин».

Основательница клуба Анна Озеркова вновь объединила писателей, литературоведов и читателей. Юбилей посетили: Дмитрий Озерков, Анна Баринова, Кристина Березовская, Артем Балаев, Галина Голованова и другие.