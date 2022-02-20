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Репортажи

Юбилейная встреча друзей книжного клуба Анны Озерковой #i_see_spb_literature

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16 февраля главный книжный клуб Санкт-Петербурга #i_see_spb_literature отметил свой пятый день рождения. Встреча с друзьями проекта прошла в винном ресторане Merula на Невском проспекте, который расположен в залах легендарного «Палкин». 

Основательница клуба Анна Озеркова вновь объединила писателей, литературоведов и читателей. Юбилей посетили: Дмитрий Озерков, Анна Баринова, Кристина Березовская, Артем Балаев, Галина Голованова и другие.

Дмитрий Озерков, Анна Озеркова
Анна Нова
Кристина Березовская
Артем Балаев
Галя Голованова

Сергей Букин

Анастасия Ворошкевич

Анна Озеркова, Анна Нова
Анастасия Дианова

Яна Германн, Карина Севоян

Темой юбилейной встречи стала семитомная психологическая эпопея Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». А лекция литературоведа Юлианы Каминской «Смена эпох: Марсель Пруст» стала центральной частью вечера и поведала гостям о творчестве французского писателя.

Именно сегодня, в эпоху цифровизации культуре важно не утратить способность к чтению серьезных книг. Расширяя круг читающих собеседников, мы увеличиваем свои шансы на долголетие», — сказала Анна Озеркова.

Наталья Лескова

Елена Лисеева

Мадлен Мартынова

Анна Мовсисян

Анна Озеркова

Юлия Новиченко

Кристина Сасонко

Карина Севоян

Анна Озеркова

Екатерина Сидорова

Екатерина Синцова

Анна Тарбакова

Анна Таркияйнен

Оксана Томка

Яна Хлусова

Гелла Хольстрем

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