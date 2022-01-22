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Репортажи

Благотворительный вечер Gift of Life

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13 января ближайшие друзья и благотворители Gift of Life собрались на закрытом камерном приеме в частной резиденции меценатов, коллекционеров русского искусства и давних друзей фонда Игоря и Натальи Цукановых. Уже более десяти лет русскоязычное сообщество Великобритании собирается в Лондоне на ежегодном мероприятии в канун Старого Нового года, чтобы помочь подопечным организации победить рак.
Мероприятие посетили: Борис Гребенщиков, Кэти Мелуа, Борис Акунин, Алексей Зимин, Вася Обломов, княжна Екатерина Голицына, Люба Галкина и другие.

Наталья Цуканова, Любовь Галкина, княжна Екатерина Голицына, Кэти Мелуа

Борис Гребенщиков
Алексей Зимин
Борис Акунин, Любовь Галкина, Эрика Воронова
Ника Белоцерковская, PHARAOH, Любовь Галкина

Елена Якобсон

Анна Беркович

Чулпан Хаматова
Борис Акунин, Эрика Воронова

Дарья Алюкова

Участников мероприятия ждали традиционные новогодние закуски от известного шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина и ресторана ZIMA, а также музыкальный сюрприз от Кэти Мелуа и Бориса Гребенщикова. Помимо сольной программы, они впервые выступили дуэтом, исполнив песню из репертуара группы Аквариум «Когда пройдет боль». Музыкальная композиция моментально стала историей: Наташа и Игорь Цукановы выставили запись абсолютно уникального номера как лот NFT в пользу фонда, и он ушел с молотка за считанные секунды!

Андрей Вышлов, Анна_Беркович, Анна Вышлова

Игорь Цуканов

Игорь Цуканов

Константин Сидоров, Мария Павлинова

Кэти Мелуа

Любовь Галкина, Ольга Махаринская

Максим Валецкий

Марина Валецкая

Игорь Бурлаков, Ольга Волотовская

Также гости смогли побороться и за другие яркие лоты благотворительного аукциона, среди которых: встречи с Чулпан Хаматовой, Алексеем Аграновичем, Айдан Салаховой, Ильей Лагутенко; день на природе в Суффолке с ресторатором Евгением Чичваркиным и дегустация редких вин от Hedonism Wines; ужин на французской вилле у Ники Белоцерковской, посещение премьеры спектакля «Берегите ваши лица» в Гоголь-Центре, а также автограф Михаила Горбачева и многие другие уникальные вещи. Аукцион проходил в онлайн-формате, что позволило благотворителям из разных уголков мира принять участие и поддержать сбор на лекарства для подопечных фонда.

Общими усилиями гостей, доноров, партнеров и спонсоров удалось собрать более £450,000 фунтов стерлингов на закупку зарубежных лекарств и других медицинских потребностей подопечных Gift of Life.

Мария Павлинова

Марина Леонова, Илья Духович, Ольга Тамушкина

Кэти Мелуа

Елена Якобсон

Наталья Цуканова, Виктор Спрогис

Наталья Цуканова, Любовь Галкина, Игорь Цуканов

Юлия Дудко

Екатерина Филдс, Игорь Цуканов

Фото: Валентина Корабельникова, Евгения Басырова

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