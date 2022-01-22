Благотворительный вечер Gift of Life

Также гости смогли побороться и за другие яркие лоты благотворительного аукциона, среди которых: встречи с Чулпан Хаматовой, Алексеем Аграновичем, Айдан Салаховой, Ильей Лагутенко; день на природе в Суффолке с ресторатором Евгением Чичваркиным и дегустация редких вин от Hedonism Wines; ужин на французской вилле у Ники Белоцерковской, посещение премьеры спектакля «Берегите ваши лица» в Гоголь-Центре, а также автограф Михаила Горбачева и многие другие уникальные вещи. Аукцион проходил в онлайн-формате, что позволило благотворителям из разных уголков мира принять участие и поддержать сбор на лекарства для подопечных фонда.

Общими усилиями гостей, доноров, партнеров и спонсоров удалось собрать более £450,000 фунтов стерлингов на закупку зарубежных лекарств и других медицинских потребностей подопечных Gift of Life.