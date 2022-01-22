Благотворительный вечер Gift of Life

13 января ближайшие друзья и благотворители Gift of Life собрались на закрытом камерном приеме в частной резиденции меценатов, коллекционеров русского искусства и давних друзей фонда Игоря и Натальи Цукановых. Уже более десяти лет русскоязычное сообщество Великобритании собирается в Лондоне на ежегодном мероприятии в канун Старого Нового года, чтобы помочь подопечным организации победить рак.
Мероприятие посетили: Борис Гребенщиков, Кэти Мелуа, Борис Акунин, Алексей Зимин, Вася Обломов, княжна Екатерина Голицына, Люба Галкина и другие.
Наталья Цуканова, Любовь Галкина, княжна Екатерина Голицына, Кэти Мелуа
Елена Якобсон
Анна Беркович
Дарья Алюкова
Участников мероприятия ждали традиционные новогодние закуски от известного шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина и ресторана ZIMA, а также музыкальный сюрприз от Кэти Мелуа и Бориса Гребенщикова. Помимо сольной программы, они впервые выступили дуэтом, исполнив песню из репертуара группы Аквариум «Когда пройдет боль». Музыкальная композиция моментально стала историей: Наташа и Игорь Цукановы выставили запись абсолютно уникального номера как лот NFT в пользу фонда, и он ушел с молотка за считанные секунды!
Также гости смогли побороться и за другие яркие лоты благотворительного аукциона, среди которых: встречи с Чулпан Хаматовой, Алексеем Аграновичем, Айдан Салаховой, Ильей Лагутенко; день на природе в Суффолке с ресторатором Евгением Чичваркиным и дегустация редких вин от Hedonism Wines; ужин на французской вилле у Ники Белоцерковской, посещение премьеры спектакля «Берегите ваши лица» в Гоголь-Центре, а также автограф Михаила Горбачева и многие другие уникальные вещи. Аукцион проходил в онлайн-формате, что позволило благотворителям из разных уголков мира принять участие и поддержать сбор на лекарства для подопечных фонда.
Общими усилиями гостей, доноров, партнеров и спонсоров удалось собрать более £450,000 фунтов стерлингов на закупку зарубежных лекарств и других медицинских потребностей подопечных Gift of Life.
Фото: Валентина Корабельникова, Евгения Басырова
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