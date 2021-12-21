Церемония вручения премии «Признание и Влияние»

Ежегодную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вручили на сцене «Тинькофф Арены». Награды получили лауреаты в 10-и основных и 3-х дополнительных номинациях: к примеру, «Человеком года» стал депутат Борис Вишневский и посмертно ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, первой в номинации «Онлайн-сервис» — соцсеть «ВКонтакте», а «Лучшим работодателем» назвали «Газпром нефть». Победителей выбирали народным голосованием на сайте «Фонтанка.ру», полный список которых опубликован здесь.