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Репортажи

Церемония вручения премии «Признание и Влияние»

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Ежегодную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вручили на сцене «Тинькофф Арены». Награды получили лауреаты в 10-и основных и 3-х дополнительных номинациях: к примеру, «Человеком года» стал депутат Борис Вишневский и посмертно ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, первой в номинации «Онлайн-сервис» — соцсеть «ВКонтакте», а «Лучшим работодателем» назвали «Газпром нефть». Победителей выбирали народным голосованием на сайте «Фонтанка.ру», полный список которых опубликован здесь.

Борис Пиотровский
Эдуард Тиктинский

Александр Дрозденко

Наталья Луговская, Владимир Болдырев

Виктор Вентимилла Алонсо

Борис Вишневский, Александр Бельский

Алексей Зюменков

Женя Любич

Виктор Шкулев

Кирилл Жданов

Ольга Смешнова

Владимир Шамахов

Максим Масько

Александр Мокшанов

Александр Горшков

Елена Фомичева

Борис Пиотровский, Максим Штерн, Анна Павинская

Ксения Слугина

Светлана Константинова

Александр Бельский

Максим Мейксин

Фото: Андрей Бессонов, Сергей Коньков, Павел Каравашкин («Фонтанка.ру»)

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