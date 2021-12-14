Михаил Стацюк, Артем Балаев, Галина Голованова и другие гости новогоднего DLT Fashion Show

10 декабря состоялось традиционное DLTFashion Show, на котором были представлены главные новинки и праздничные образы из коллекций Gucci, Bottega Veneta, Celine и других брендов.

Нарядный атриум ДЛТ, украшенный золотым подиумом и люстрами Baccarat,собрал под своей крышей клиентов, журналистов и светских персон. Среди них: Михаил Стацюк, Ирина Оганова, Артём Балаев, Полина Сидихина, Галина Голованова и многие другие.