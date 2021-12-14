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Михаил Стацюк, Артем Балаев, Галина Голованова и другие гости новогоднего DLT Fashion Show

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10 декабря состоялось традиционное DLTFashion Show, на котором были представлены главные новинки и праздничные образы из коллекций Gucci, Bottega Veneta, Celine и других брендов.

Нарядный атриум ДЛТ, украшенный золотым подиумом и люстрами Baccarat,собрал под своей крышей клиентов, журналистов и светских персон. Среди них: Михаил Стацюк, Ирина Оганова, Артём Балаев, Полина Сидихина, Галина Голованова и многие другие.

Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Галя Голованова
Артем Балаев
Ирина Оганова
Алексей Глухов, Мария Червоткина
Полина Сидихина

Следуюя театральным традициям,показ был разделен на два акта. В первой части DLT Fashion Show были представлены повседневные образы, во второй — антология вечернего дресс-кода.

За музыкальное сопровождение отвечал пианист и композитор Дмитрий Селипанов, исполнивший импровизацию, а также собственные произведения Continuo и Motto на стыке оркестровых традиций и современных электронных жанров

 

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