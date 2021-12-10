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Презентация спектакля "Письма из Петербурга"

8 декабря состоялась премьера одного масштабного интерактивого спектакля «Письма из Петербурга» . Место действия — номера нового апарт-отеля ARTSTUDIO Moskovsky Группы RBI.  Режиссером и идеологом проекта выступил  лауреат «Золотой маски» Семен Александровский.

Для ARTSTUDIO Moskovsky был выбран формат аудиоспектакля: он удобен (для знакомства с искусством нужен лишь смартфон и наушники), не ограничен во времени (спектакль может идти одновременно во всех номерах) и рассчитан индивидуально на каждого участника, что особенно актуально в период эпидемиологических ограничений, затронувших обычные театры.

Анастасия Ким

Лев Львович, Александра Комарова

Елена Калинина

Семен Александровский, Елена Калинина, Анастасия Ким

Алексей Козлов

Алина Урникис

Лев Львович, Анна Ласкина

Виктория Мончинская, Михаил Марченко, Ирина Гудкина

Среди гостей спектакля были известные петербургские актеры, блогеры и журналисты.

Анастасия Ким, Александра Комарова, Любовь Москвина

Алина Глушкова, Мария Ширяева, Анна Филиппова

Лев Львович

Светлана Шабанова, Анастасия Ким, Анастасия Дианова

Семен Александровский, Ирина Гудкина

Карина Шальнова

Татьяна Троянская

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Лев Львович

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