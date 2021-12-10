Презентация спектакля "Письма из Петербурга"

8 декабря состоялась премьера одного масштабного интерактивого спектакля «Письма из Петербурга» . Место действия — номера нового апарт-отеля ARTSTUDIO Moskovsky Группы RBI. Режиссером и идеологом проекта выступил лауреат «Золотой маски» Семен Александровский.

Для ARTSTUDIO Moskovsky был выбран формат аудиоспектакля: он удобен (для знакомства с искусством нужен лишь смартфон и наушники), не ограничен во времени (спектакль может идти одновременно во всех номерах) и рассчитан индивидуально на каждого участника, что особенно актуально в период эпидемиологических ограничений, затронувших обычные театры.