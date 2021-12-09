Открытие фотопроекта «Петербургские тайны» в особняке Путилова

Идеолог Chisla Мария Фурсова, фотограф Евгения Мурашова и ювелир Петр Аксенов создали фотопроект, рассказывающий о том, как выглядел идеал женской красоты в разное время. «Петербургские тайны» разделят на несколько частей: первая выставка посвящена «Петровской эпохе» и ее представлениям о прекрасном. Снимки воспевают время культурных реформ Петра I, когда в моду входят приталенные силуэты, широкие юбки и парики.