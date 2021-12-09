Открытие фотопроекта «Петербургские тайны» в особняке Путилова

Идеолог Chisla Мария Фурсова, фотограф Евгения Мурашова и ювелир Петр Аксенов создали фотопроект, рассказывающий о том, как выглядел идеал женской красоты в разное время. «Петербургские тайны» разделят на несколько частей: первая выставка посвящена «Петровской эпохе» и ее представлениям о прекрасном. Снимки воспевают время культурных реформ Петра I, когда в моду входят приталенные силуэты, широкие юбки и парики.
Чтобы вдохнуть жизнь в проект, к съемке в особняке Трубецких-Нарышкиных пригласили не профессиональных моделей, а гостей салона. Специально для них дизайнер Ульяна Скопинова сшила исторически точные костюмы, а основатель бренда Axenoff Петр Аксенов завершил образы своими ювелирными украшениями.
Первую главу проекта показали на вечере, приуроченном к дню рождения салона Chisla. В особняке Путилова выставили 15 фоторабот, посмотреть на которые пришли писательница Ирина Оганова, благотворительница Екатерина Смольникова, директор ДЛТ Ольга Суркова и многие другие. Открытие продолжило выступление группы "Сестра Петра": 10 драматических актрис из разных театров Петербурга устроили музыкальный перфоманс. А самые стойкие застали торжественный вывоз торта и танцы под DJ-сет Ксении Гощицкой
Фото: Дмитрий Колесов, Никита Шубный
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.