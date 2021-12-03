Гала-ужин Mercury в московском «Метрополь»

В московском отеле Метрополь 1 декабря состоялся традиционный гала-ужин ювелирной компании Mercury.
Для торжественного вечера программа «Вечерний Ургант» подготовила специальный выпуск «Вечерний Mercury» на сцене ведущие Иван Ургант и Алла Михеева вместе со специальными гостями – актрисами Викторией Толстогановой и Мариной Зудиной с дочерьми, режиссером Анной Меликян, актрисой и продюсером Дарьей Мороз - вспомнили самые яркие проекты ювелирной компании Mercury в уходящем году.
Виктория Толстоганова, Варвара Кузичева
Татьяна и Наталья Михалковы
Виктория Манасир
Специальным музыкальным гостем вечера стала Светлана Лобода. Певица появилась на сцене в ослепительном бриллиантовом колье Mercury и исполнила для гостей вечера все долгожданные хиты, а также последний сингл.
Над специальным меню изысканного ужина в этот вечер работали бренд-шеф ресторанов компании Mercury Давид Дессо, шеф-повар Cristal Room Baccarat Мишель Ленц и шеф-повар ресторана «SAVVA» Андрей Шмакова. Настоящим сюрпризом для гостей стал десерт Mercury – бриллиант из шампанского в цитрусовом миксе с сорбетом из кумквата, украшенный сусальным золотом.
Вечер завершал DJ сет от Ефима Гинзбурга.
Марина Зудина
Мария Табакова, Марина Зудина
Ольга Орлова
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