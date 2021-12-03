Гала-ужин Mercury в московском «Метрополь»

Специальным музыкальным гостем вечера стала Светлана Лобода. Певица появилась на сцене в ослепительном бриллиантовом колье Mercury и исполнила для гостей вечера все долгожданные хиты, а также последний сингл.

Над специальным меню изысканного ужина в этот вечер работали бренд-шеф ресторанов компании Mercury Давид Дессо, шеф-повар Cristal Room Baccarat Мишель Ленц и шеф-повар ресторана «SAVVA» Андрей Шмакова. Настоящим сюрпризом для гостей стал десерт Mercury – бриллиант из шампанского в цитрусовом миксе с сорбетом из кумквата, украшенный сусальным золотом.

Вечер завершал DJ сет от Ефима Гинзбурга.