18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Гала-ужин Mercury в московском «Метрополь»

Поделиться:

В московском отеле Метрополь 1 декабря состоялся традиционный гала-ужин ювелирной компании Mercury. 

Для торжественного вечера программа «Вечерний Ургант» подготовила специальный выпуск «Вечерний Mercury»  на сцене ведущие Иван Ургант и Алла Михеева вместе со специальными гостями – актрисами Викторией Толстогановой и Мариной Зудиной с дочерьми, режиссером Анной Меликян, актрисой и продюсером Дарьей Мороз - вспомнили самые яркие проекты ювелирной компании Mercury в уходящем году.

Иван Ургант
Алла Михеева

Виктория Толстоганова, Варвара Кузичева

Дарья Мороз

Татьяна и Наталья Михалковы

Анна Меликян

Виктория Манасир

Специальным музыкальным гостем вечера стала Светлана Лобода. Певица появилась на сцене в ослепительном бриллиантовом колье Mercury и исполнила для гостей вечера все долгожданные хиты, а также последний сингл.

Над специальным меню изысканного ужина в этот вечер работали бренд-шеф ресторанов компании Mercury Давид Дессо, шеф-повар Cristal Room Baccarat Мишель Ленц и шеф-повар ресторана «SAVVA» Андрей Шмакова. Настоящим сюрпризом для гостей стал десерт Mercury – бриллиант из шампанского в цитрусовом миксе с сорбетом из кумквата, украшенный сусальным золотом.

Вечер завершал DJ сет от Ефима Гинзбурга.

Марина Зудина

Мария Табакова, Марина Зудина

Алиса Прудникова
Евгения Милова

Ольга Орлова

Алла Михеева, Иван Ургант
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: