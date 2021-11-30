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Репортажи

Открытие проекта Frou Frou на Крестовском острове

Ресторатор Александр Орлов, создавший московского гиганта «Тануки», всерьез занялся экспансией Петербурга. На Крестовском острове он открыл свой новый проект — французский ресторан Frou Frou. По этому случаю в заведении устроили гастрономический ужин из шести курсов: угощали севиче из сибаса, жареными артишоками, фермерским цыпленком и другой французской классикой.

Юлия Матвиенко
Михаил Стацюк, Полина Любомирова

Ксандер Пэриш

Виктория Портфолио
Анна Нова
Юра Питенин

Мария Фурсова

Варвара Яковлева
Ольга Рузакова
Марина Железнова

Поздравить идеологов Frou Frou с открытием пришли дизайнер Юлия Матвиенко, премьер Мариинского театра Ксандер Пэриш, галеристка Анна Нова, создательница шляп Cocoshnick Ольга Рузакова, блогер Виктория Портфолио и другие.

Майя Забошта
Ульяна Ким, Тимур Тлехурай

Алина Кешешян

Севиль Аскерова
Шорена Джинали, Мария Смирнова
Лидия Замкова
Леонтий Касаткин

Идрис Гитинаев

Мария Лимонова

Фото: Никита Шубный

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