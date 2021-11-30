Открытие проекта Frou Frou на Крестовском острове

Ресторатор Александр Орлов, создавший московского гиганта «Тануки», всерьез занялся экспансией Петербурга. На Крестовском острове он открыл свой новый проект — французский ресторан Frou Frou. По этому случаю в заведении устроили гастрономический ужин из шести курсов: угощали севиче из сибаса, жареными артишоками, фермерским цыпленком и другой французской классикой.