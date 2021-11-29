Квартирник с Дмитрием Романовым в клубном доме «Три Грации»

За последние два года на площадке Клуба прошли творческие встречи с балетмейстером Юрием Смекаловым, актрисами Марией Мироновой и Викторией Толстогановой, благотворительный концерт группы «Моральный кодекс», public talk с искусствоведом Дмитрием Озерковым, квартирники с Алексеем Кортневым и поэтессой Солой Моновой, а также закрытая экспозиция работ всемирно известного художника Михаила Шемякина.