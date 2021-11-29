Квартирник с Дмитрием Романовым в клубном доме «Три Грации»

Кристина Кравцова
Георгий Беликов
Сергей и Ирина Серб
Вероника Кравцова
Евгения Драгни
Партнеры вечера - АВТОДОМ Пулково
Александра Казьмина
Дженни Яснец
Хазрит Кардов, Ирина Ашкинадзе
Галина Берг
25 ноября в сердце Санкт-Петербурга – в историческом клубном доме «Три Грации» от Группы компаний «Еврострой», состоялся заключительный в 2021 году квартирник Клуба друзей «Привилегия». Главным героем вечера стал один из самых востребованных стендап-комиков – Дмитрий Романов. Гости наслаждались интеллектуальным юмором, неподражаемой импровизацией и острыми шутками.
Анна Бойко
Светлана Зеленина
Вероника Кравцова
Наталья Глебко
Павел и Инесса Берестень
Ольга Курбатова
Партнеры вечера - компания CYBARCO
Наталья Карпова
Надежда Брагинская
Ирина Полянская
Филипп Быков, Дмитрий Дубинин
Партнеры вечера - ювеливная мастерская Parure Atelier
Хазрит Кардов
Квартирник прошел при неоценимой поддержке многопрофильной клиники «РАМИ», ювелирной мастерской Parure Atelier, компании CYBARCO, Mercedes-Benz АВТОДОМ Пулково, «БКС. Мир инвестиций», интерьерной галереи «Привилегия», компании «Ладога», гостиницы «Астория» и цветочного бутика «Привилегия».
Николя Муньешули, Марина Масальская
Дмитрий и Елизавета Макаровы
Михаил Ханин, Виктория Гоптарь
Оксана Мельникова, Надежда Брагинская, Ирина Аврамчук
Галина Резник, Ирина Серб
За последние два года на площадке Клуба прошли творческие встречи с балетмейстером Юрием Смекаловым, актрисами Марией Мироновой и Викторией Толстогановой, благотворительный концерт группы «Моральный кодекс», public talk с искусствоведом Дмитрием Озерковым, квартирники с Алексеем Кортневым и поэтессой Солой Моновой, а также закрытая экспозиция работ всемирно известного художника Михаила Шемякина.
Фото: Анастасия Большакова, Глеб Широков
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.