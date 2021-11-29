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Репортажи

Квартирник с Дмитрием Романовым в клубном доме «Три Грации»

Дмитрий Романов, Галина Резник

Кристина Кравцова

Георгий Беликов

Сергей и Ирина Серб

Вероника Кравцова

Галина Свинген
Дмитрий Романов, Ирина Веселова, Вероника Кравцова

Евгения Драгни

Партнеры вечера - АВТОДОМ Пулково

Александра Казьмина

Дженни Яснец

Хазрит Кардов, Ирина Ашкинадзе

Галина Берг

25 ноября в сердце Санкт-Петербурга – в историческом клубном доме «Три Грации» от Группы компаний «Еврострой», состоялся заключительный в 2021 году квартирник Клуба друзей «Привилегия». Главным героем вечера стал один из самых востребованных стендап-комиков – Дмитрий Романов. Гости наслаждались интеллектуальным юмором, неподражаемой импровизацией и острыми шутками.

Максим Ефимов, Ирина Веселова, Игорь Семенов

Анна Бойко

Светлана Зеленина

Вероника Кравцова

Наталья Глебко 

Павел и Инесса Берестень

Ольга Курбатова

Партнеры вечера - компания CYBARCO

Наталья Карпова

Надежда Брагинская

Дмитрий Романов

Ирина Полянская

Филипп Быков, Дмитрий Дубинин

Партнеры вечера - ювеливная мастерская Parure Atelier

Хазрит Кардов

Квартирник прошел при неоценимой поддержке многопрофильной клиники «РАМИ», ювелирной мастерской Parure Atelier, компании CYBARCO, Mercedes-Benz АВТОДОМ Пулково, «БКС. Мир инвестиций», интерьерной галереи «Привилегия», компании «Ладога», гостиницы «Астория» и цветочного бутика «Привилегия».

Николя Муньешули, Марина Масальская

Дмитрий и Елизавета Макаровы

Михаил Ханин, Виктория Гоптарь

Оксана Мельникова, Надежда Брагинская, Ирина Аврамчук

Максим Ефимов, Татьяна Демидова

Галина Резник, Ирина Серб

За последние два года на площадке Клуба прошли творческие встречи с балетмейстером Юрием Смекаловым, актрисами Марией Мироновой и Викторией Толстогановой, благотворительный концерт группы «Моральный кодекс», public talk с искусствоведом Дмитрием Озерковым, квартирники с Алексеем Кортневым и поэтессой Солой Моновой, а также закрытая экспозиция работ всемирно известного художника Михаила Шемякина.

Фото: Анастасия Большакова, Глеб Широков

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