Ужин в честь открытия сада медитаций «Тишина» в музее «Гараж»

Перед началом ужина, посвященного саду «Тишина», перед гостями выступил Валентин Цзин, исполнивший в технике танца Буто композицию «Источник», в которой символически отражены темы медитативной энергии природы и достижения вечности через изменения.



Меню ужина было составлено тремя именитыми российскими шефами. Двое из них — Игорь Гришечкин (Cococouture) и Алексей Алексеев (Recolte) — из Санкт-Петербурга, как и основатели бюро «МОХ». К ним присоединился возглавляющий кухню Garage Café Алексей Багреев. В каждом блюде составленного звездной командой меню были символически и философски отражены темы природы и тишины. Сопровождали ужин тематические коктейли от бара El Copitas из Петербурга.