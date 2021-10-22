Ужин в честь открытия сада медитаций «Тишина» в музее «Гараж»

15 октября в павильоне на крыше Музея современного искусства «Гараж», прошел гастрономический ужин, посвященный саду медитаций «Тишина» – ландшафтному арт-пространству, созданному знаменитым польским художником Павлом Альтхамером и российским ландшафтным бюро «МОХ». Торжественный ужин в «Гараже» посетили патроны институции, коллекционеры искусства, дизайнеры и архитекторы. Так, в частности, гостями вечера стали дизайнер Ксения Чилингарова, публицист Николай Усков, арт-пара Дениса Прасолова и Натальи Пивко и другие.
Артём и Юлия Акимовы
Вадим Ясногородский
Пётр Иванов, Екатерина Камзолова, Виталий Ерошеня
Александр Козлов
Георгий Ананьев, Алексей Дорожкин, Алёна и Олег Клодт и Надежда Ананьева.
Марина Гаськова
Денис Милованов, Вера Один
Андрей Мизиано, Екатерина Камзолова
Поводом для торжественного мероприятия стало необычное для Музея событие: сад «Тишина», созданный изначально как временная инсталляция, можно будет посетить еще целый год. Сад открылся в июне 2021 года. Этот проект Павла Альтхамера – пространство, где захваченный суетой повседневности современный человек может изменить режим времени, остаться наедине с самим собой и узнать себя «здесь и сейчас». Реализован сад «Тишина» основанным в Петербурге российским ландшафтным бюро «МОХ».
Татьяна и Алексей Поляковы
Мария Лимонова
Валентин Цзин
Екатерина Федорченко, Алла Шумейко
Алекснадра Федорова, Полина Федорова
Александр Козлов
Вадим Ясногородский
Перед началом ужина, посвященного саду «Тишина», перед гостями выступил Валентин Цзин, исполнивший в технике танца Буто композицию «Источник», в которой символически отражены темы медитативной энергии природы и достижения вечности через изменения.
Меню ужина было составлено тремя именитыми российскими шефами. Двое из них — Игорь Гришечкин (Cococouture) и Алексей Алексеев (Recolte) — из Санкт-Петербурга, как и основатели бюро «МОХ». К ним присоединился возглавляющий кухню Garage Café Алексей Багреев. В каждом блюде составленного звездной командой меню были символически и философски отражены темы природы и тишины. Сопровождали ужин тематические коктейли от бара El Copitas из Петербурга.
Артем и Юлия Акимовы
Дмитрий Голубев, Алексей Поляков
Валентин Цзин
Вадим Ясногородский
Наталия Кюнер
Вера Один, Илья Егоров
Марина Гаськова
Елена Пиковская
Алексей Багреев
Надежда Ананьева
Наталия Кюнер
Евгения Микулина, Марина Добровинская
Андрей Мизиано
Денис Милованов
Алёна и Олег Клодт
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