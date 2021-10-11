Литературный вечер Ирады Берг и Максима Матвеева на сцене Большого Зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

6 октября авторский проект Ирады Берг «Чтения со смыслом» объединил прекрасную музыку симфонического оркестра под управлением Петра Максимова и текст в исполнении заслуженного артиста России Максима Матвеева и Ирады Берг, создав невероятную атмосферу на сцене Большого Зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича.