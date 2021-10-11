Литературный вечер Ирады Берг и Максима Матвеева на сцене Большого Зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

6 октября авторский проект Ирады Берг «Чтения со смыслом» объединил прекрасную музыку симфонического оркестра под управлением Петра Максимова и текст в исполнении заслуженного артиста России Максима Матвеева и Ирады Берг, создав невероятную атмосферу на сцене Большого Зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
Стася Венкова и Анастасия Темникова
Мария Юцевич, Вадим Корсиков
Денис Войтов
Все представление проходило в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В концертную программу вошли фрагменты произведений Клода Дебюсси, Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского.
Елена Бельчинская, Ирада Берг
Петр Максимов
Луиза Школьникова
Станислав Ладанов, Мадина Федорченко
Фото: Анастасия Большакова, Виталий Коликов
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