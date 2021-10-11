18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Литературный вечер Ирады Берг и Максима Матвеева на сцене Большого Зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

6 октября авторский проект Ирады Берг «Чтения со смыслом» объединил прекрасную музыку симфонического оркестра под управлением Петра Максимова и текст в исполнении заслуженного артиста России Максима Матвеева и Ирады Берг, создав невероятную атмосферу на сцене Большого Зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

Максим Матвеев, Ирада Берг
Максим Матвеев, Ольга Суркова

Стася Венкова и Анастасия Темникова

Анна Озеркова
Максим Матвеев
Максим Матвеев, Ирада Берг, Петр Максимов

Мария Юцевич, Вадим Корсиков

Денис Войтов

Все представление проходило в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В концертную программу вошли фрагменты произведений Клода Дебюсси, Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского.

Елена Бельчинская, Ирада Берг

Петр Максимов

Юлия Пашковская
Анастасия Контарович

Луиза Школьникова

Станислав Ладанов, Мадина Федорченко

Максим Матвеев, Ирада Берг

Ольга Васильева

Ирада Берг

Максим Матвеев, Анна Петренко

Фото: Анастасия Большакова, Виталий Коликов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: