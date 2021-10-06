Празднование дня рождения премиум салона красоты Prive7

Событие посетили важные представительницы индустрии красоты и стиля: звёздный визажист Ирина Митрошкина и директор отдела моды Harper’s Bazaar Екатерина Табакова. По уже сложившейся традиции гостями вечера стали друзья и партнёры салона сеть бутиков Babochka, которые совместно с Екатериной Табаковой порадовали гостей демонстрацией модных образов наступившего осеннего сезона.