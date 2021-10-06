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Репортажи

Празднование дня рождения премиум салона красоты Prive7

30 сентября 2021 года в Belmond Grand Hotel Europe состоялась роскошная закрытая вечеринка в честь празднования двухлетия премиум-салона красоты Prive7 Санкт-Петербург. Владелица и руководитель салона Вероника Плеханова устроила стильный приём для постоянных клиентов.

Вероника Плеханова

Виктория Портфолио
Татьяна Иванова, Ирина Митрошкина, Вероника Плеханова

Вероника Плеханова, Кристина Олешко

Ирина Оганова, Вероника Плеханова

Екатерина Фурсенко, Ирина Адрова

Наталия Ольховская

Екатерина Фурсенко, Юлия Волкова

Наталья Солдатова

Оксана Милковская, Вероника Плеханова, Ирина Адрова

Событие посетили важные представительницы индустрии красоты и стиля: звёздный визажист Ирина Митрошкина и директор отдела моды Harper’s Bazaar Екатерина Табакова. По уже сложившейся традиции гостями вечера стали друзья и партнёры салона  сеть бутиков Babochka, которые совместно с Екатериной Табаковой порадовали гостей демонстрацией модных образов наступившего осеннего сезона.

Екатерина Табакова

Елена Смирнова, Вероника Плеханова, Александра Маркелова

Виктория Крук

В финале вечера Вероника Плеханова, как попечитель благотворительного фонда «Доброделы», совместно с ювелирным брендом «Susanne Code» провели благотворительный аукцион.

Надежда Шейкина, Лидия Тишаева

Евгения Ружицкая, Вероника Плеханова

Екатерина Хот

Вероника Плеханова, Маргарита Александрова

Екатерина Хот, Юлия Яснец

Ольга Приходько, Алина Коба, Анастасия Кувшинова, Алиса Чурикова, Ольга Ковальски

Фото: Анастасия Большакова

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