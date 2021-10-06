Празднование дня рождения премиум салона красоты Prive7

30 сентября 2021 года в Belmond Grand Hotel Europe состоялась роскошная закрытая вечеринка в честь празднования двухлетия премиум-салона красоты Prive7 Санкт-Петербург. Владелица и руководитель салона Вероника Плеханова устроила стильный приём для постоянных клиентов.
Вероника Плеханова
Вероника Плеханова, Кристина Олешко
Екатерина Фурсенко, Ирина Адрова
Екатерина Фурсенко, Юлия Волкова
Наталья Солдатова
Оксана Милковская, Вероника Плеханова, Ирина Адрова
Событие посетили важные представительницы индустрии красоты и стиля: звёздный визажист Ирина Митрошкина и директор отдела моды Harper’s Bazaar Екатерина Табакова. По уже сложившейся традиции гостями вечера стали друзья и партнёры салона сеть бутиков Babochka, которые совместно с Екатериной Табаковой порадовали гостей демонстрацией модных образов наступившего осеннего сезона.
В финале вечера Вероника Плеханова, как попечитель благотворительного фонда «Доброделы», совместно с ювелирным брендом «Susanne Code» провели благотворительный аукцион.
Фото: Анастасия Большакова
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