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Репортажи

Французский вечер со Львом Львовичем в отеле «Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo»

28 сентября отель «Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo» собрал гостей на Французский вечер – встречу единомышленников клуба идей и знаний Anima Libera. Вечер прошел в ресторане «Вино и вода» в атмосфере Парижа и Прованса с любимым аперитивом французов коктейлем Кир Рояль и фуршетом во французском стиле.

Анастасия Контарович, Лев Львович

Кристина Абрамова

Александр Лебедев

Джазовое музыкальное сопровождение обеспечило трио Дениса Кузьмина, а рассказал про нравы Франции 19 века искусствовед и ведущий YouTube канала «Штаб культуры» Лев Львович.

Трио Дениса Кузьмина

Лев Львович
Анастасия Контарович

Тимур Гарипов, Вадим Крукач

Стефания Боженова, Антон Иванов

Наталья Гичкаленко, Юлия Руогайте

Елена Кудрявцева, Юлия Немцович

Виктория Рихтер

Даниил Палиев

Светлана Жутяева

Полина Добровольская, Полина Худякова

Фото: Анастасия Большакова

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