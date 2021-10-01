Французский вечер со Львом Львовичем в отеле «Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo»

28 сентября отель «Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo» собрал гостей на Французский вечер – встречу единомышленников клуба идей и знаний Anima Libera. Вечер прошел в ресторане «Вино и вода» в атмосфере Парижа и Прованса с любимым аперитивом французов коктейлем Кир Рояль и фуршетом во французском стиле.