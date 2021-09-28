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Покрас Лампас, Екатерина Смольникова, Виктория Портфолио и другие гости осеннего показа DLT Fashion Show

В конце сентября состоялся традиционный показ DLT Fashion Show, где гостям вечера, среди которых были прима-балерина Мария Абашова, каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Юлия Матвиенко, основатель благотворительного фонда «Play and Help» Екатерина Смольникова, представили актуальные коллекции Bottega Veneta, Celine, Saint Laurent, Balmain, Versace, Givenchy, Gucci, The Row, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana, Valentino, Brioni и других брендов из портфолио универмага в сезоне осень-зима2021.

Покрас Лампас
Виктория Портфолио
Юлия Матвиенко
Екатерина Смольникова
Анна Озеркова
Анна Нова
Алексей Осипчук
Александр Липский, Сергей Липский

В просторном атриуме ДЛТ был построен временный павильон в стиле брутализма. Промышленные фактуры – необработанный бетон, зеркальный пластик, искусственный мрамор – создавали монохромную цветовую среду. Яркими акцентами в пространстве стали красные колонны и настенные панели. За музыкальное сопровождение показа отвечал электронный дуэт Simple Symmetry братьев Саши и Сергея Липских.

Фото: Михаил Вильчук

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