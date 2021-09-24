Презентация лимитированной коллекции Cocoshnick

Бренд Cocoshnick представил лимитированную коллекцию шляп цвета тофу в пространстве Maison25. Релиз — результат совместной работы с молодым художником Tony.wwwww, который при работе с живописью не видит цвета, но чувствует их интуитивно. Tony обращается к чистой абстракции — хаотичного наносит на белый фетр линии, царапины и цветовые пятны.