18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Презентация лимитированной коллекции Cocoshnick

Бренд Cocoshnick представил лимитированную коллекцию шляп цвета тофу в пространстве Maison25. Релиз — результат совместной работы с молодым художником Tony.wwwww, который при работе с живописью не видит цвета, но чувствует их интуитивно. Tony обращается к чистой абстракции — хаотичного наносит на белый фетр линии, царапины и цветовые пятны.

Ольга Рузакова

Евгения Сероусова, Tony.wwwww
Юра Питенин, Алена Проценко
Мария Червоткина
Лидия Метельская, Виктория Сергеева

Татьяна Тевелева

Кристина Кокшарова, Ольга Разина

Анастасия Дианова
Анастасия Петрук
Ася Галиева

Ольга Гарц

Алексей Черкасов, Анастасия Столбнева

Юлия Роженцева

Анастасия Петрук, Евгения Краваева, Агафья Колмацкая

Маргарита Панова

Ольга Разина

Леонтий Касаткин

Агафья Колмацкая

Полина Мельникова, Елизавета Бреславская

Тима Шоки
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: