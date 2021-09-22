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Репортажи

Квартирник Клуба друзей «Привилегия»

16 сентября в клубном доме «Три Грации» на Захарьевской улице, 41, реставрацию которого проводит Группа компаний «Еврострой», состоялся осенний выездной квартирник «Время Легенд». Гвоздем вечера стал дуэт «Частный случай» музыкантов Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова.

Оксана Кравцова, Максим Ефимов

Партнеры вечера – «Lamborghini Санкт-Петербург»

Галина Свинген
Мария Евневич

Максим Ефимов, Екатерина Адамчик, Андрей Приходько

Василий Морозов, Екатерина Осипова

Оксана Кравцова, Галина Резник

Татьяна Демидова

Владислав и Диана Кулагины

Оксана Кравцова, Ирина Веселова

Организаторами события выступили Клуб друзей «Привилегия» - закрытое сообщество для людей с общими интересами, созданное совладельцем и генеральным директором ГК «Еврострой» Оксаной Кравцовой, и «Коммерсантъ Санкт-Петербург» во главе с Максимом Ефимовым. Партнерами вечера стали «Lamborghini Санкт-Петербург», многопрофильная клиника «РАМИ», компания «LADOGA» и цветочный бутик «Привилегия».

Партнеры вечера - многопрофильная клиника «РАМИ». Ирина Ашкинадзе, Галина Резник, Сергей Серб, Ирина Серб, Татьяна Демидова

Валерия Морозова, Вероника Ревин

Партнеры вечера – «Lamborghini Санкт-Петербург»

Руслан Григорьев, Екатерина Адамчик (партнеры вечера – компания «LADOGA»)

Ирина Веселова

Партнеры вечера – компания «LADOGA, оформление – цветочный бутик «Привилегия»

Анжелика и Роман Степановы

Василий Морозов

Дарья и Александр Любимцевы

Елена и Владимир Борисенко

Роман Буранов

Клубный дом «Три Грации» - это памятник архитектуры, построенный по проекту Вильгельма Ван-дер-Гюхта в 1906-1907 гг. Выразительное здание напротив Таврического сада в стиле необарокко некогда занимал доходный дом для обеспеченных горожан. Квартирник группы «Частный случай» прошел в исторической квартире №5. В этот вечер каждый из гостей Клуба друзей «Привилегия» мог ощутить ностальгию по былым временам, встретить новых знакомых и получить яркие эмоции.

Оксана Кравцова, Максим Ефимов, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов

Владимир и Ирина Вишневские

Оксана Мельникова, Вадим Исаков

Янина Петрова

Сергей и Светлана Желобкович

Голубев Семён, Андрей Кузьмин
Оксана Кравцова, Мария Евневич

Михаил Шурыгин Марина Мещанская

Дуэт Частный случай»

Владимир Вишневский, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов, Ирина Вишневская

Дуэт Частный случай»

Павел и Мария Ивановы

Оксана Кравцова, Валерий Кравцов, Олег Клеймов, Наталия Сотникова, Эри Касик

Владимир Костюкевич, Виктория Дельрос

Тамара Баева, Вадим Бордюг

Диана Кулагина

Фото: Виталий Коликов

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