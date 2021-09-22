Квартирник Клуба друзей «Привилегия»

16 сентября в клубном доме «Три Грации» на Захарьевской улице, 41, реставрацию которого проводит Группа компаний «Еврострой», состоялся осенний выездной квартирник «Время Легенд». Гвоздем вечера стал дуэт «Частный случай» музыкантов Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова.
Партнеры вечера – «Lamborghini Санкт-Петербург»
Максим Ефимов, Екатерина Адамчик, Андрей Приходько
Василий Морозов, Екатерина Осипова
Татьяна Демидова
Владислав и Диана Кулагины
Организаторами события выступили Клуб друзей «Привилегия» - закрытое сообщество для людей с общими интересами, созданное совладельцем и генеральным директором ГК «Еврострой» Оксаной Кравцовой, и «Коммерсантъ Санкт-Петербург» во главе с Максимом Ефимовым. Партнерами вечера стали «Lamborghini Санкт-Петербург», многопрофильная клиника «РАМИ», компания «LADOGA» и цветочный бутик «Привилегия».
Партнеры вечера - многопрофильная клиника «РАМИ». Ирина Ашкинадзе, Галина Резник, Сергей Серб, Ирина Серб, Татьяна Демидова
Валерия Морозова, Вероника Ревин
Партнеры вечера – «Lamborghini Санкт-Петербург»
Руслан Григорьев, Екатерина Адамчик (партнеры вечера – компания «LADOGA»)
Ирина Веселова
Партнеры вечера – компания «LADOGA, оформление – цветочный бутик «Привилегия»
Анжелика и Роман Степановы
Василий Морозов
Дарья и Александр Любимцевы
Елена и Владимир Борисенко
Роман Буранов
Клубный дом «Три Грации» - это памятник архитектуры, построенный по проекту Вильгельма Ван-дер-Гюхта в 1906-1907 гг. Выразительное здание напротив Таврического сада в стиле необарокко некогда занимал доходный дом для обеспеченных горожан. Квартирник группы «Частный случай» прошел в исторической квартире №5. В этот вечер каждый из гостей Клуба друзей «Привилегия» мог ощутить ностальгию по былым временам, встретить новых знакомых и получить яркие эмоции.
Владимир и Ирина Вишневские
Оксана Мельникова, Вадим Исаков
Янина Петрова
Сергей и Светлана Желобкович
Михаил Шурыгин Марина Мещанская
Дуэт Частный случай»
Владимир Вишневский, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов, Ирина Вишневская
Дуэт Частный случай»
Павел и Мария Ивановы
Владимир Костюкевич, Виктория Дельрос
Тамара Баева, Вадим Бордюг
Диана Кулагина
Фото: Виталий Коликов
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