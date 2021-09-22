Квартирник Клуба друзей «Привилегия»

Клубный дом «Три Грации» - это памятник архитектуры, построенный по проекту Вильгельма Ван-дер-Гюхта в 1906-1907 гг. Выразительное здание напротив Таврического сада в стиле необарокко некогда занимал доходный дом для обеспеченных горожан. Квартирник группы «Частный случай» прошел в исторической квартире №5. В этот вечер каждый из гостей Клуба друзей «Привилегия» мог ощутить ностальгию по былым временам, встретить новых знакомых и получить яркие эмоции.