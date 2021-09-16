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Репортажи

Открытие бутика «LOEWE» by «BABOCHKA» на Невском проспекте

16 сентября на Невском 152 BABOCHKA презентовала новый бутик LOEWE, вдохновленный концепцией CASA LOEWE от креативного директора бренда Джонатана Андерсона. Вечеринку-открытие посетили такие гости как Дарья Веледеева, Шорена Джинали, Марина Железнова, Юлия Воронова и многие другие.

Лидия Метельская
Хатуля Авсаджанашвили
Шорена Джинали
Юлия Воронова
Марина Железнова
Марина Норокос
Максим Лангуев
Элина Гогорян

Вероника Плеханова

Новый магазин следует концепции CASA LOEWE, впервые представленной в Омотесандо и получившей самое полное воплощение с премьерой CASA LOEWE в Мадриде, Токио, Лондоне, Пекине и недавно открывшимся CASA LOEWE в Сингапуре. Следуя указаниям креативного директора Джонатана Андерсона, новое женское пространство площадью 30 кв.м включает элементы, которые так присущи бренду. В новом магазине LOEWE Babochka товары LOEWE совмещаются с произведениями искусства, ремесла и дизайна из коллекции LOEWE, которую курирует Джонатан Андерсон.

Кира Турчак

Марианна Задорожная

Наталья Цыпленко

Дарья Веледеева
Шорена Джинали
Лидия Метельская
Юлия Воронова

Жанна Полтрона

Елена Ефимова

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