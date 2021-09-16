Открытие бутика «LOEWE» by «BABOCHKA» на Невском проспекте

Новый магазин следует концепции CASA LOEWE, впервые представленной в Омотесандо и получившей самое полное воплощение с премьерой CASA LOEWE в Мадриде, Токио, Лондоне, Пекине и недавно открывшимся CASA LOEWE в Сингапуре. Следуя указаниям креативного директора Джонатана Андерсона, новое женское пространство площадью 30 кв.м включает элементы, которые так присущи бренду. В новом магазине LOEWE Babochka товары LOEWE совмещаются с произведениями искусства, ремесла и дизайна из коллекции LOEWE, которую курирует Джонатан Андерсон.