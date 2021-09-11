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Репортажи

Открытие нового сезона серии мероприятий «Вечерний чай» в ресторане «Астория»

Ресторан «Астория» стал новым центром культурной жизни в отеле – 11 сентября нарядная публика собралась на открытие нового сезона серии мероприятий «Вечерний чай», в рамках которого Сергей Николаевич (медиапроект СНОБ) встречается с самыми интересными представителями культурной общественности. В этот раз его гостем стал Алексей Мирошниченко  один из ведущих и самых востребованных хореографов современности.

Ренат Давлетгильдеев, Сергей Николаевич

Мария Грудина
Алексей Мирошниченко

Елена Василенко, Ольга Суркова

Екатерина Пучкова
Виталий Котов

Алена Елисеева

Эрик Сомогонян, Юлия Стрижелецкая

Неторопливая беседа переходила от периода работы Алексея в Перми, где он более десяти лет был главным балетмейстером Пермского Академического театра оперы и балета имени Чайковского, к истории балета Шахерезада», посвященного Фарах Пехлеви, ныне здравствую­щей бывшей императрице Ирана, и к разговорам о планах на будущее.

Сергей Николаевич

Ольга Липчиу

Наталья Плеханова, Ирина Рогинская

Для гостей вечера шеф-повар «Астории Мариус Аккерман создал специальный субботний сет, который в дополнение к декадентскому интерьеру с хрустальными люстрами, деревянными столешницами и лучшим видом на Исаакиевскую площадь помогал создавать атмосферу праздничного вечера.

Светлана Яковлева, Алексей Городнев
Наталья Ермашова, Алексей Городнев

Оксана Борисова

Фото: Михаил Вильчук

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