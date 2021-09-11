Открытие нового сезона серии мероприятий «Вечерний чай» в ресторане «Астория»

Ресторан «Астория» стал новым центром культурной жизни в отеле – 11 сентября нарядная публика собралась на открытие нового сезона серии мероприятий «Вечерний чай», в рамках которого Сергей Николаевич (медиапроект СНОБ) встречается с самыми интересными представителями культурной общественности. В этот раз его гостем стал Алексей Мирошниченко один из ведущих и самых востребованных хореографов современности.
Ренат Давлетгильдеев, Сергей Николаевич
Елена Василенко, Ольга Суркова
Алена Елисеева
Эрик Сомогонян, Юлия Стрижелецкая
Неторопливая беседа переходила от периода работы Алексея в Перми, где он более десяти лет был главным балетмейстером Пермского Академического театра оперы и балета имени Чайковского, к истории балета Шахерезада», посвященного Фарах Пехлеви, ныне здравствующей бывшей императрице Ирана, и к разговорам о планах на будущее.
Для гостей вечера шеф-повар «Астории Мариус Аккерман создал специальный субботний сет, который в дополнение к декадентскому интерьеру с хрустальными люстрами, деревянными столешницами и лучшим видом на Исаакиевскую площадь помогал создавать атмосферу праздничного вечера.
Фото: Михаил Вильчук
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