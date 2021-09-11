Открытие нового сезона серии мероприятий «Вечерний чай» в ресторане «Астория»

Ресторан «Астория» стал новым центром культурной жизни в отеле – 11 сентября нарядная публика собралась на открытие нового сезона серии мероприятий «Вечерний чай», в рамках которого Сергей Николаевич (медиапроект СНОБ) встречается с самыми интересными представителями культурной общественности. В этот раз его гостем стал Алексей Мирошниченко один из ведущих и самых востребованных хореографов современности.