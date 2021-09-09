Ксения Собчак, Паулина Андреева, Софья Эрнст и другие гости премьеры сериала «Вертинский»

8 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов года — «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой. Главные роли в истории артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в разгар Второй мировой войны, исполнили Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт и Паулина Андреева.
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Варвара Шмыкова, Даня Радлов
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Константин Эрнст
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Анна Михалкова
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Сериал «Вертинский» — это история артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943-ем, в разгар Второй мировой войны. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым
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Сабина Ахмедова
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Андрей Шаронов, Дарья Повереннова
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Алла Сигалова
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Анна Мишина
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Мрмна Пегова
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Светлана Тегин
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Алена Бабенко
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Анна Слю
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Вадим Верник
Гостями вечера стали: Анастасия Вертинская, Алла Пугачева, Максим Галкин, Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Владимир Познер и другие. В рамках события актеры и создатели сериала представили первые две серии проекта.
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Анастасия Вертинская
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Сергей Мезенцев
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Таисия Вилкова
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Леля Баранова
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Антон Желнов
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Дмитрий Рогозин
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Владимир Хотиненко, Татьяна Яковлева
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Вячеслав Тельнов
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Екатерина Комолова
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Кирилл Пирогов
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