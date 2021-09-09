Ксения Собчак, Паулина Андреева, Софья Эрнст и другие гости премьеры сериала «Вертинский»

Сериал «Вертинский» — это история артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943-ем, в разгар Второй мировой войны. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым