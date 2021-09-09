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Ксения Собчак, Паулина Андреева, Софья Эрнст и другие гости премьеры сериала «Вертинский»

8 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов года — «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой. Главные роли в истории артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в разгар Второй мировой войны, исполнили Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт и Паулина Андреева.

Сериал «Вертинский» — это история артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943-ем, в разгар Второй мировой войны. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым

  • Сабина Ахмедова

  • Андрей Шаронов, Дарья Повереннова
  • Игорь Верник

  • Алла Сигалова

  • Анна Мишина

  • Мрмна Пегова

  • Светлана Тегин

  • Алена Бабенко

  • Анна Слю

  • Вадим Верник

Гостями вечера стали: Анастасия Вертинская, Алла Пугачева, Максим Галкин, Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Владимир Познер и другие. В рамках события актеры и создатели сериала представили первые две серии проекта.

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