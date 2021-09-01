Ужин в честь презентация фильма «Temptation»

В «Кемпински Мойка 22» прошел ужин по случаю презентации арт-фильма «Temptation» – эстетичного сюжета о любви, снятого в честь 15-летия отеля. Одна из множественных историй легла в основу фильма. В картине снялись Полина Ауг и Анар Халилов: по сюжету героиня Ауг, словно Алиса из «Алисы в Стране чудес», поддается на очарование таинственного персонажа-искусителя Халилова, познает таинственные возможности отеля Кемпински.