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Ужин в честь презентация фильма «Temptation»

В «Кемпински Мойка 22» прошел ужин по случаю презентации арт-фильма «Temptation» – эстетичного сюжета о любви, снятого в честь 15-летия отеля. Одна из множественных историй легла в основу фильма. В картине снялись Полина Ауг и Анар Халилов: по сюжету героиня Ауг, словно Алиса из «Алисы в Стране чудес», поддается на очарование таинственного персонажа-искусителя Халилова, познает таинственные возможности отеля Кемпински.

В особенном месте для петербуржцев и гостей города на презентации фильма собрались Ирина Оганова, Кристина Березовская, Даша Александрова, Артём Королев, Инга Меладзе, Пётр Аксёнов и другие. Завершением творческого вечера стало живое выступление пианиста Станислава Чигадаева. Партнером вечера стал старейший универмаг Петербурга ДЛТ.

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