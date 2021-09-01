Ужин в честь презентация фильма «Temptation»

В «Кемпински Мойка 22» прошел ужин по случаю презентации арт-фильма «Temptation» – эстетичного сюжета о любви, снятого в честь 15-летия отеля. Одна из множественных историй легла в основу фильма. В картине снялись Полина Ауг и Анар Халилов: по сюжету героиня Ауг, словно Алиса из «Алисы в Стране чудес», поддается на очарование таинственного персонажа-искусителя Халилова, познает таинственные возможности отеля Кемпински.
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Анна Александрова
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Артем Королев
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Иван Шенталинский, Сэм Литовчин, Наталья Долгополова, Иван Грантовский
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В особенном месте для петербуржцев и гостей города на презентации фильма собрались Ирина Оганова, Кристина Березовская, Даша Александрова, Артём Королев, Инга Меладзе, Пётр Аксёнов и другие. Завершением творческого вечера стало живое выступление пианиста Станислава Чигадаева. Партнером вечера стал старейший универмаг Петербурга ДЛТ.
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Мариам Коберидзе
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Инга Меладзе
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Марина Павлюкевич
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Ольга Зыряева
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Сэм Литовчин, Иван Шенталинский
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