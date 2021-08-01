Благотворительный ужин фонда «Доброделы»

Благотворительные ужины стали уже хорошей традицией фонда “Доброделы”. 16 июля попечители и друзья фонда вновь собрались вместе. Гости таких встреч покупают билет, который и является пожертвованием.
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Полина Тумашик, Ирина Адрова, Вероника Плеханова
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Вадим Лапин, Жаннет Хангельдиева
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«Мы очень рады, что традиция благотворительных встреч каждый раз находит отклик, - говорит президент фонда “Доброделы” Полина Тумашик. - Для фонда собранные средства как топливо, которое дает возможность реализовывать важные для наших подопечных проекты. В этот раз мы решили направить средства на помощь взрослым людям с инвалидностью, которых важно учить жить самостоятельно и выполнять простые для жизни задачи. Наша цель - не допустить попадания как можно большего числа людей с инвалидностью в интернаты, когда их родители или опекуны не смогут о них заботиться».
В конце вечера всех гостей ждал сюрприз – концерт Филиппа Киркорова в ресторане Ginza.
Фото: Виталий Коликов
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