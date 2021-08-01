Благотворительный ужин фонда «Доброделы»

«Мы очень рады, что традиция благотворительных встреч каждый раз находит отклик, - говорит президент фонда “Доброделы” Полина Тумашик. - Для фонда собранные средства как топливо, которое дает возможность реализовывать важные для наших подопечных проекты. В этот раз мы решили направить средства на помощь взрослым людям с инвалидностью, которых важно учить жить самостоятельно и выполнять простые для жизни задачи. Наша цель - не допустить попадания как можно большего числа людей с инвалидностью в интернаты, когда их родители или опекуны не смогут о них заботиться».



