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Благотворительный ужин фонда «Доброделы»

Благотворительные ужины стали уже хорошей традицией фонда “Доброделы”. 16 июля попечители и друзья фонда вновь собрались вместе. Гости таких встреч покупают билет, который и является пожертвованием.

«Мы очень рады, что традиция благотворительных встреч каждый раз находит отклик, - говорит президент фонда “Доброделы” Полина Тумашик. - Для фонда собранные средства как топливо, которое дает возможность реализовывать важные для наших подопечных проекты. В этот раз мы решили направить средства на помощь взрослым людям с инвалидностью, которых важно учить жить самостоятельно и выполнять простые для жизни задачи. Наша цель - не допустить попадания как можно большего числа людей с инвалидностью в интернаты, когда их родители или опекуны не смогут о них заботиться».

 

  • Вероника Плеханова

  • Ольга Ковальски, Ольга Приходько

  • Вероника Плеханова, Надежда Шейкина

  • Ирина Адрова

В конце вечера всех гостей ждал сюрприз – концерт Филиппа Киркорова в ресторане Ginza. 

  • Надежда Арцыбашева

  • Ирина Адрова

Фото: Виталий Коликов

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