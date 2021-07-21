Открытие скульптуры художников Recycle Group в ЖК ONE TRINITY PLACE

Тренд на осознанное потребление и переработку продолжает набирать обороты. Лобби ЖК ONE TRINITY PLACE украсил объект современного искусства - скульптура «Секунда в пространстве», авторы - знаменитые Recycle Group, художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, лауреаты Премии Кандинского. Открытие скульптуры приурочено к масштабной выставке Recycle Group в Манеже в Санкт-Петербурге. это своего рода преображение пространства вокруг и перевод его в другое измерение, в котором все бессмертны.
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Анастасия Контарович, Юлия Северинова, Марина Млодик, Андрей Блохин, Георгий Кузнецов, Олег Мышкин
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Юлия Северинова
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Андрей Блохин, Георгий Кузнецов
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Марина Млодик
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Андрей Блохин, Георгий Кузнецов
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Андрей Блохин, Георгий Кузнецов
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Олег Мышкин
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Фото: Анастасия Большакова
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