10 июля в Петербурге в ресторане Volga-Volga прошёл благотворительный ужин в пользу фонда «Доброделы». Специальным гостем стал Сосо Павлиашвили. Событие состоялось при поддержке мецената и ресторатора Вадима Лапина и Жаннет Хангельдиевой. Артист дал небольшой концерт и ответил на вопросы гостей в формате блиц-опроса.
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Сосо Павлиашвили, Ирина Адрова, Ирина Патлах, Вероника Плеханова
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Вадим Лапин, Жаннет Хангельдиева
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Ольга Ковальски, Ольга Приходько
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Ирина Адрова, Михаил Полетаев, Вероника Плеханова
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Ольга Ковальски, Ольга Приходько
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Организаторами выступили попечители фонда Ирина Адрова и Вероника Плеханова. Среди гостей были Виктория Портфолио, Шенгелия Лиана и многие другие.
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Ирина Адрова, Вероника Плеханова
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Сосо Павлиашвили, Ирина Патлах
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Вероника Плеханова
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Сосо Павлиашвили, Михаил Полетаев
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От продажи билетов на благотворительный ужин удалось собрать порядка 1.5 миллиона рублей! В том числе Сосо Павлиашвили тоже сделал вклад в проект и перевёл внушительную сумму в фонд! Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Дом добра». Он создан для решения проблем с временным жильем для детей с онкологическими и редкими заболеваниями, которые приезжают в Петербург на лечение из других регионов.
Фото: Анастасия Большакова
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