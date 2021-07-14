Благотворительный ужин в пользу фонда «Доброделы»

От продажи билетов на благотворительный ужин удалось собрать порядка 1.5 миллиона рублей! В том числе Сосо Павлиашвили тоже сделал вклад в проект и перевёл внушительную сумму в фонд! Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Дом добра». Он создан для решения проблем с временным жильем для детей с онкологическими и редкими заболеваниями, которые приезжают в Петербург на лечение из других регионов.