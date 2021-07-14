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Благотворительный ужин в пользу фонда «Доброделы»

10 июля в Петербурге в ресторане Volga-Volga прошёл благотворительный ужин в пользу фонда «Доброделы». Специальным гостем стал Сосо Павлиашвили. Событие состоялось при поддержке мецената и ресторатора Вадима Лапина и Жаннет Хангельдиевой. Артист дал небольшой концерт и ответил на вопросы гостей в формате блиц-опроса.

Организаторами выступили попечители фонда Ирина Адрова и Вероника Плеханова. Среди гостей были Виктория Портфолио, Шенгелия Лиана и многие другие.

От продажи билетов на благотворительный ужин удалось собрать порядка 1.5 миллиона рублей! В том числе Сосо Павлиашвили тоже сделал вклад в проект и перевёл внушительную сумму в фонд! Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Дом добра». Он создан для решения проблем с временным жильем для детей с онкологическими и редкими заболеваниями, которые приезжают в Петербург на лечение из других регионов.

  • Ирина Адрова

Фото: Анастасия Большакова

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