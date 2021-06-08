Гости фортепианного концерта Business FM Санкт-Петербург

В минувшую субботу, в завершающий день Петербургского экономического форума, гости Business FM Санкт-Петербург встретились в Репино, чтобы послушать фортепьянный концерт лауреата премии «Юное дарование» и Международного конкурса им. Рахманинова Александра Болотина. Критики отмечают, что исполнение музыканта отличается интеллигентностью, образностью, а также эстетической сдержанностью.
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Мария Грудина, Тамара Баева
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Александра Русакова, Евгений Шарафиев, Михаил Бергер, Тамара Баева, Максим Морозов
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Алексей Городнев, Александра Русакова
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Светлана Гузь, Артем Гудченко, Анастасия Гузь
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Алексей Городнев, Дмитрий Люлько, Эрик Согомонян
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Александр Абдин
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Тамара Баева
Мероприятие прошло в рамках фестиваля Пианиссимо. Главные идеи, которого – показать публике действительно молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас и проводить концерты в особенных местах, исторических, но далеких от традиционных залов.
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Мария и Алексей Кузнецовы, Тамара Баева, Александр Рассудов, Александр Абдин
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Сергей Цыпляев
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Сергей Ерохин
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Илья Шидхан
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Сергей Спицын
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Гости отмечали неожиданное сочетание корпоративного мероприятия и классической музыки. А также имели возможность обсудить место классической музыки в современной мире с уже признанными мастерами искусства.
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Тамара Баева, Владимир Комаров
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Алики Усубиани и Елена
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Александр Абросимов, Елена Абросимова, Максим Морозов
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Марина Касумова, Ирина Бернштейн
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Александра Русакова
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Руслан Горленко, Светлана Смирнова
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Екатерина Шмалько
Фото: Анастасия Большакова
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