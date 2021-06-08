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Гости фортепианного концерта Business FM Санкт-Петербург

В минувшую субботу, в завершающий день Петербургского экономического форума, гости Business FM Санкт-Петербург встретились в Репино, чтобы послушать фортепьянный концерт лауреата премии «Юное дарование» и Международного конкурса им. Рахманинова Александра Болотина. Критики отмечают, что исполнение музыканта отличается интеллигентностью, образностью, а также эстетической сдержанностью.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля Пианиссимо. Главные идеи, которого – показать публике действительно молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас и проводить концерты в особенных местах, исторических, но далеких от традиционных залов.

Гости отмечали неожиданное сочетание корпоративного мероприятия и классической музыки. А также имели возможность обсудить место классической музыки в современной мире с уже признанными мастерами искусства.

  • Тамара Баева, Владимир Комаров

  • Полина Бондарева

  • Алики Усубиани и Елена

  • Александр Абросимов, Елена Абросимова, Максим Морозов

  • Марина Касумова, Ирина Бернштейн

  • Александра Русакова

  • Руслан Горленко, Светлана Смирнова

  • Екатерина Шмалько

Фото: Анастасия Большакова

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