Гости фортепианного концерта Business FM Санкт-Петербург

В минувшую субботу, в завершающий день Петербургского экономического форума, гости Business FM Санкт-Петербург встретились в Репино, чтобы послушать фортепьянный концерт лауреата премии «Юное дарование» и Международного конкурса им. Рахманинова Александра Болотина. Критики отмечают, что исполнение музыканта отличается интеллигентностью, образностью, а также эстетической сдержанностью.