Открытие летнего фестиваля «Пианиссимо» в Эрмитаже

29 мая в Эрмитаже прошло открытие летнего фестиваля «Пианиссимо». В рамках первого уикенда в большом итальянском просвете Нового Эрмитажа выступили Арсений Мун и Энджел Вонг. Проект «Пианиссимо» с 2017 года выстраивался вокруг идеи объединить начинающих, но уже имеющих серьёзные карьерные перспективы исполнителей с любящей музыку публикой нефилармонического стиля.
За те пять лет, что существует «Пианиссимо», в нём принимали участие как исполнители, уже побеждавшие в значительных международных конкурсах (например, лауреаты конкурса Чайковского Дмитрий Маслеев, Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов или победитель международного фортепианного конкурса в Сиднее Андрей Гугнин), так и те, кто не закончил консерваторию и чьи победы были ещё впереди. Но всем им на момент участия в проекте «Пианиссимо» не было и 30 лет.
-
-
Владимир Киреев, Эрик Согомонян, Энджел Вонг, Алексей Городнев
-
Анна Ким
-
-
Энджел Вонг
-
Эрик Согомонян
-
-
-
-
Всё вместе — новые имена, новая публика и новые места — производило тот самый эффект, снимающий ряд клише «академического» восприятия классической музыки, который и стал фирменным знаком «Пианиссимо».
-
-
Елена Фоменко
-
Валентина Мун
-
Алексей Городнев
-
Полина Бондарева и Елена Фоменко
-
Юлия Хельд
-
-
Энджел Вонг
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.