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Открытие летнего фестиваля «Пианиссимо» в Эрмитаже

29 мая в Эрмитаже прошло открытие летнего фестиваля «Пианиссимо». В рамках первого уикенда в большом итальянском просвете Нового Эрмитажа выступили Арсений Мун и Энджел Вонг. Проект «Пианиссимо» с 2017 года выстраивался вокруг идеи объединить начинающих, но уже имеющих серьёзные карьерные перспективы исполнителей с любящей музыку публикой нефилармонического стиля.

За те пять лет, что существует «Пианиссимо», в нём принимали участие как исполнители, уже побеждавшие в значительных международных конкурсах (например, лауреаты конкурса Чайковского Дмитрий Маслеев, Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов или победитель международного фортепианного конкурса в Сиднее Андрей Гугнин), так и те, кто не закончил консерваторию и чьи победы были ещё впереди. Но всем им на момент участия в проекте «Пианиссимо» не было и 30 лет.

  • Мария Хорева, Ким Кимин

  • Владимир Киреев, Эрик Согомонян, Энджел Вонг, Алексей Городнев

  • Анна Ким

  • Энджел Вонг

  • Эрик Согомонян

Всё вместе — новые имена, новая публика и новые места — производило тот самый эффект, снимающий ряд клише «академического» восприятия классической музыки, который и стал фирменным знаком «Пианиссимо».

  • Наталья Морозова

  • Евгения Букато

  • Варвара Тиманова

  • Эрик Согомонян

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