Открытие летнего фестиваля «Пианиссимо» в Эрмитаже

За те пять лет, что существует «Пианиссимо», в нём принимали участие как исполнители, уже побеждавшие в значительных международных конкурсах (например, лауреаты конкурса Чайковского Дмитрий Маслеев, Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов или победитель международного фортепианного конкурса в Сиднее Андрей Гугнин), так и те, кто не закончил консерваторию и чьи победы были ещё впереди. Но всем им на момент участия в проекте «Пианиссимо» не было и 30 лет.