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Презентация книги «Мария Каллас. Дневники. Письма» в ресторане «Астория»

В ресторане «Астория» прошел литературный бранч и презентация книги «Мария Каллас. Дневники. Письма», которую представил главный редактор проекта «СНОБ» Сергей Николаевич.

Гостей приветствовали напитками и угощали деликатесами от шеф-повара отеля «Астория» Мариуса Аккермана. Литературные бранчи в ресторане «Астория» продолжают традицию Late Afternoon Tea в гостиной Ротонда.

Ресторан «Астория» расположен на первом этаже легендарного отеля, здесь роскошный вид на Исаакиевский собор, а декадентский красно-белый интерьер располагает к неторопливым ужинам с хорошим вином из коллекции ресторана. Здесь сервируются завтраки для гостей отеля, это также отличное место для ужина перед посещением театра.

  • Ольга Суркова, Екатерина Лялина

  • Сергей Николаевич, Наталья Малиновская

  • Наталья Слободырева, Дмитрий Шишкин

  • Наталья Плеханова, Сергей Николаевич

  • Эрик Согомонян

  • Светлана и Константин Чубаровы

  • Елена Марьяш

  • Наталья Ермашова

  • Наталья Слободырева, Влада Нистратова

Фото: Денис Денисов

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