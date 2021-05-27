Презентация книги «Мария Каллас. Дневники. Письма» в ресторане «Астория»

Ресторан «Астория» расположен на первом этаже легендарного отеля, здесь роскошный вид на Исаакиевский собор, а декадентский красно-белый интерьер располагает к неторопливым ужинам с хорошим вином из коллекции ресторана. Здесь сервируются завтраки для гостей отеля, это также отличное место для ужина перед посещением театра.