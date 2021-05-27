Презентация книги «Мария Каллас. Дневники. Письма» в ресторане «Астория»

В ресторане «Астория» прошел литературный бранч и презентация книги «Мария Каллас. Дневники. Письма», которую представил главный редактор проекта «СНОБ» Сергей Николаевич.
Гостей приветствовали напитками и угощали деликатесами от шеф-повара отеля «Астория» Мариуса Аккермана. Литературные бранчи в ресторане «Астория» продолжают традицию Late Afternoon Tea в гостиной Ротонда.
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Ольга Суркова, Юлия Хельд
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Ольга Суркова, Елена Василенко, Евгения Букато
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Екатерина Гарнец
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Елена Василенко
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Елена Василенко, Евгения Букато, Людмила Антропова, Марианна Задорожная, Елена Сопина
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Марианна Задорожная
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Ресторан «Астория» расположен на первом этаже легендарного отеля, здесь роскошный вид на Исаакиевский собор, а декадентский красно-белый интерьер располагает к неторопливым ужинам с хорошим вином из коллекции ресторана. Здесь сервируются завтраки для гостей отеля, это также отличное место для ужина перед посещением театра.
Фото: Денис Денисов
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