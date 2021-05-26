Благотворительный обед фонда «Доброделы» в ресторане Volga-Volga

21 мая на площадке ресторана-теплохода Volga-Volga певица Вера Брежнева встретилась с гостями благотворительного обеда от фонда «Доброделы». На мероприятии Вера пообщалась с гостями и ответила на интересующие вопросы.
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Организаторы: Ирина Адрова, Вероника Плеханова с Верой Брежневой
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Вера Брежнева, Полина Тумашик
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Ирина Складнова, Виктория Портфолио, Жаннет Хангельдиева, Кристина Олешко
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Ольга Ковальски, Ольга Приходько
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Катрина Гайсина, Екатерина Ильина
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Михаил и Надежда Шейкины
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Вадим Лапин, Жаннет Хангельдиева
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Вера Брежнева, Ольга Ковальски
Для всех участников обеда мероприятия подготовили специальные розыгрыши призов от партнеров: винный дом Каудаль, премиум салон Prive7, ВТБ private, а также бренд косметики Vera от Веры Брежневой.
Среди именитых гостей присутствовали: блогер Виктория Портфолио, персональный стилист Ханна Хмелева, фотограф и дизайнер Ирина Складнова, актриса театра и кино Екатерина Фурсенко, владелица питерского Prive7 и попечители фонда «Доброделы» Вероника Плеханова и Ирина Адрова, а также многие другие.
Мероприятие прошло при поддержке ресторана «Volga-Volga» и меценатов Вадима Лапина и Жаннет Хангельдиевой.
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Ангелина Дормидонтова
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Вера Брежнева, Алла Фадеева
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Вероника Плеханова, Светлана Видман
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Надежда Арцыбашева, Роман Меркушин
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Фото: Анастасия Большакова
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