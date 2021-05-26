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Благотворительный обед фонда «Доброделы» в ресторане Volga-Volga

21 мая на площадке ресторана-теплохода Volga-Volga певица Вера Брежнева встретилась с гостями благотворительного обеда от фонда «Доброделы». На мероприятии Вера пообщалась с гостями и ответила на интересующие вопросы.

Для всех участников обеда мероприятия подготовили специальные розыгрыши призов от партнеров: винный дом Каудаль, премиум салон Prive7, ВТБ private, а также бренд косметики Vera от Веры Брежневой.

Среди именитых гостей присутствовали: блогер Виктория Портфолио, персональный стилист Ханна Хмелева, фотограф и дизайнер Ирина Складнова, актриса театра и кино Екатерина Фурсенко, владелица питерского Prive7 и попечители фонда «Доброделы» Вероника Плеханова и Ирина Адрова, а также многие другие.

Мероприятие прошло при поддержке ресторана «Volga-Volga» и меценатов Вадима Лапина и Жаннет Хангельдиевой.

  • Ангелина Дормидонтова

  • Вера Брежнева, Алла Фадеева

  • Вероника Плеханова, Светлана Видман

  • Надежда Арцыбашева, Роман Меркушин

Фото: Анастасия Большакова

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