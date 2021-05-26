Благотворительный обед фонда «Доброделы» в ресторане Volga-Volga

Для всех участников обеда мероприятия подготовили специальные розыгрыши призов от партнеров: винный дом Каудаль, премиум салон Prive7, ВТБ private, а также бренд косметики Vera от Веры Брежневой.

Среди именитых гостей присутствовали: блогер Виктория Портфолио, персональный стилист Ханна Хмелева, фотограф и дизайнер Ирина Складнова, актриса театра и кино Екатерина Фурсенко, владелица питерского Prive7 и попечители фонда «Доброделы» Вероника Плеханова и Ирина Адрова, а также многие другие.

Мероприятие прошло при поддержке ресторана «Volga-Volga» и меценатов Вадима Лапина и Жаннет Хангельдиевой.